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نائب رئيس الوزراء العماني يستقبل رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية

المشاركون في المؤتمر الـ47 للجمعية العمومية للاتحاد

استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد في مسقط اليوم، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية المشاركين في المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية.

وفي بداية اللقاء أكد آل سعيد حرص سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد على دعم العمل العربي المشترك تجسيداً للتعاون المنشود بين كافة دول المنطقة.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وكالات الأنباء العربية، مؤكداً أهمية اضطلاع الإعلام العربي بدوره في التوعية المجتمعية والنقل الصادق للأخبار وتحري الدقة لمواجهة حملات التشويه التي تستهدف التأثير السلبي على الشعوب، وضرورة تضافر الجهود العربية وتسخير الإعلام للتواصل والتفاهم وبناء الثقة بين الدول.

من جانبهم، أعرب رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية عن شكرهم لاستضافة السلطنة لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، منوهين بالدور البناء الذي تضطلع به السلطنة لإنجاح مسيرة الإعلام العربي.

حضر الاستقبال، وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، والمدير العام رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي.

نائب رئيس الوزراء العماني رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس الوزراء العماني يستقبل رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية
سبق

استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد في مسقط اليوم، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية المشاركين في المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية.

وفي بداية اللقاء أكد آل سعيد حرص سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد على دعم العمل العربي المشترك تجسيداً للتعاون المنشود بين كافة دول المنطقة.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وكالات الأنباء العربية، مؤكداً أهمية اضطلاع الإعلام العربي بدوره في التوعية المجتمعية والنقل الصادق للأخبار وتحري الدقة لمواجهة حملات التشويه التي تستهدف التأثير السلبي على الشعوب، وضرورة تضافر الجهود العربية وتسخير الإعلام للتواصل والتفاهم وبناء الثقة بين الدول.

من جانبهم، أعرب رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية عن شكرهم لاستضافة السلطنة لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، منوهين بالدور البناء الذي تضطلع به السلطنة لإنجاح مسيرة الإعلام العربي.

حضر الاستقبال، وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، والمدير العام رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
04:31 PM

نائب رئيس الوزراء العماني يستقبل رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية

المشاركون في المؤتمر الـ47 للجمعية العمومية للاتحاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد في مسقط اليوم، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية المشاركين في المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية.

وفي بداية اللقاء أكد آل سعيد حرص سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد على دعم العمل العربي المشترك تجسيداً للتعاون المنشود بين كافة دول المنطقة.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وكالات الأنباء العربية، مؤكداً أهمية اضطلاع الإعلام العربي بدوره في التوعية المجتمعية والنقل الصادق للأخبار وتحري الدقة لمواجهة حملات التشويه التي تستهدف التأثير السلبي على الشعوب، وضرورة تضافر الجهود العربية وتسخير الإعلام للتواصل والتفاهم وبناء الثقة بين الدول.

من جانبهم، أعرب رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية عن شكرهم لاستضافة السلطنة لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، منوهين بالدور البناء الذي تضطلع به السلطنة لإنجاح مسيرة الإعلام العربي.

حضر الاستقبال، وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، والمدير العام رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي.

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