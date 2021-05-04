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بحث تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين السعودية والسودان

خلال لقاء جمع بين "القصبي" "والأمير" في مكة المكرمة اليوم

التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم، وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان حمزة بلول الأمير.

وشهد اللقاء مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة والسودان.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة وزير الثقافة والإعلام السوداني إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات السعودية السودانية.

وكان حمزة بلول قد وصل يوم أمس إلى جدة وأدى مناسك العمرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحث تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين السعودية والسودان
سبق

التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم، وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان حمزة بلول الأمير.

وشهد اللقاء مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة والسودان.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة وزير الثقافة والإعلام السوداني إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات السعودية السودانية.

وكان حمزة بلول قد وصل يوم أمس إلى جدة وأدى مناسك العمرة.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
03:48 PM

بحث تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين السعودية والسودان

خلال لقاء جمع بين "القصبي" "والأمير" في مكة المكرمة اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم، وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان حمزة بلول الأمير.

وشهد اللقاء مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة والسودان.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة وزير الثقافة والإعلام السوداني إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات السعودية السودانية.

وكان حمزة بلول قد وصل يوم أمس إلى جدة وأدى مناسك العمرة.

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