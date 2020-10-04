الرئيس الأذربيجاني يطالب أرمينيا بجدول زمني للانسحاب من "ناجورنو كاراباخ"

﻿شدَّد على أن بلاده لن توقف العمل العسكري قبل تقديمه

طالب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأحد بأن تضع أرمينيا جدولاً زمنيًّا لانسحابها من إقليم ناجورنو كاراباخ والمناطق الأذربيجانية المحيطة.

وشدَّد "علييف" على أن بلاده لن توقف العمل العسكري إلى أن يحدث ذلك، وفقًا لـ"رويترز".

وذكر الرئيس الأذربيجاني في خطاب عبر التلفزيون أن أذربيجان انتظرت 30 عامًا لاستعادة أراضيها.

وأضاف بأن "ناجورنو كاراباخ" إقليم أذربيجاني لا بد من استرداده، وسنسترده.