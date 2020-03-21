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"هدف": استمرار "تمهير" مع إلزام المنشآت والأفراد بالتعليمات

باستخدام الوسائل الإلكترونية ومع مراعاة دليل العمل عن بعد

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، استمرار العمل ببرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، مع ضرورة اتباع المنشآت والأفراد بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد – 19 الجديد.

وشدد "هدف" على إلزامية تطبيق آليات العمل عن بعد في المنشآت المنضوية في برنامج تمهير في إطار التعليمات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد – 19 الجديد، ويشمل ذلك استخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية ومراعاة دليل العمل عن بعد الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشار إلى أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال شهرياً، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.

ويأتي "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من ثلاثة إلى ستة أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.

هدف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": استمرار "تمهير" مع إلزام المنشآت والأفراد بالتعليمات
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، استمرار العمل ببرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، مع ضرورة اتباع المنشآت والأفراد بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد – 19 الجديد.

وشدد "هدف" على إلزامية تطبيق آليات العمل عن بعد في المنشآت المنضوية في برنامج تمهير في إطار التعليمات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد – 19 الجديد، ويشمل ذلك استخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية ومراعاة دليل العمل عن بعد الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشار إلى أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال شهرياً، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.

ويأتي "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من ثلاثة إلى ستة أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:59 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
03:32 PM

"هدف": استمرار "تمهير" مع إلزام المنشآت والأفراد بالتعليمات

باستخدام الوسائل الإلكترونية ومع مراعاة دليل العمل عن بعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، استمرار العمل ببرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، مع ضرورة اتباع المنشآت والأفراد بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد – 19 الجديد.

وشدد "هدف" على إلزامية تطبيق آليات العمل عن بعد في المنشآت المنضوية في برنامج تمهير في إطار التعليمات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد – 19 الجديد، ويشمل ذلك استخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية ومراعاة دليل العمل عن بعد الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشار إلى أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال شهرياً، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.

ويأتي "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من ثلاثة إلى ستة أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.

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