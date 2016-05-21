النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الثقافة يدشن حسابه في "ويبو".. نافذة جديدة على نصف مليار صيني

"تعزيز مكانة المملكة الدولية" يأتي ضمن أهداف رؤية وتوجهات الوزارة

دشن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، حسابه الشخصي في منصة weibo، أحد أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في الصين، وبذلك يكون أول وزير ثقافة عربي في منصة التدوين المصغر المشابهة لـ«تويتر» ذات الشعبية في الصين، والذي يستخدمه شهريًا أكثر من 445 مليون مستخدم نشط.

وتضم منصة "سينا ويبو" سياسيين من مختلف دول العالم كرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وسفيرها لدى الصين.

ويفتح حساب وزير الثقافة نافذة اتصالية مع مستخدمي المنصات الرقمية في الصين، التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث التعداد السكاني الذي يفوق 1.38 مليار نسمة، ويهدف وجود وزير الثقافة إلى تعزيز التواصل الثقافي والحضاري والمعرفي العربي والسعودي مع الجمهور الصيني الصديق، والتعريف بالثقافة والإرث الحضاري السعودي والعربي.

ويأتي هدف «تعزيز مكانة المملكة الدولية» ضمن أهداف رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، التي انبثقت من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الثقافة يدشن حسابه في "ويبو".. نافذة جديدة على نصف مليار صيني
سبق

دشن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، حسابه الشخصي في منصة weibo، أحد أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في الصين، وبذلك يكون أول وزير ثقافة عربي في منصة التدوين المصغر المشابهة لـ«تويتر» ذات الشعبية في الصين، والذي يستخدمه شهريًا أكثر من 445 مليون مستخدم نشط.

وتضم منصة "سينا ويبو" سياسيين من مختلف دول العالم كرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وسفيرها لدى الصين.

ويفتح حساب وزير الثقافة نافذة اتصالية مع مستخدمي المنصات الرقمية في الصين، التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث التعداد السكاني الذي يفوق 1.38 مليار نسمة، ويهدف وجود وزير الثقافة إلى تعزيز التواصل الثقافي والحضاري والمعرفي العربي والسعودي مع الجمهور الصيني الصديق، والتعريف بالثقافة والإرث الحضاري السعودي والعربي.

ويأتي هدف «تعزيز مكانة المملكة الدولية» ضمن أهداف رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، التي انبثقت من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
11:44 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
06:27 PM

وزير الثقافة يدشن حسابه في "ويبو".. نافذة جديدة على نصف مليار صيني

"تعزيز مكانة المملكة الدولية" يأتي ضمن أهداف رؤية وتوجهات الوزارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,578

دشن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، حسابه الشخصي في منصة weibo، أحد أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في الصين، وبذلك يكون أول وزير ثقافة عربي في منصة التدوين المصغر المشابهة لـ«تويتر» ذات الشعبية في الصين، والذي يستخدمه شهريًا أكثر من 445 مليون مستخدم نشط.

وتضم منصة "سينا ويبو" سياسيين من مختلف دول العالم كرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وسفيرها لدى الصين.

ويفتح حساب وزير الثقافة نافذة اتصالية مع مستخدمي المنصات الرقمية في الصين، التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث التعداد السكاني الذي يفوق 1.38 مليار نسمة، ويهدف وجود وزير الثقافة إلى تعزيز التواصل الثقافي والحضاري والمعرفي العربي والسعودي مع الجمهور الصيني الصديق، والتعريف بالثقافة والإرث الحضاري السعودي والعربي.

ويأتي هدف «تعزيز مكانة المملكة الدولية» ضمن أهداف رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، التي انبثقت من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة