النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوريا تعلن إخماد الحرائق كافة البالغ عددها 156 حريقاً

نشبت منذ فجر الجمعة الفائت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص

أعلن وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا؛ أنه تم إخماد الحرائق كافة التي نشبت في سوريا منذ فجر يوم الجمعة التي بلغ عددها 156 حريقاً.

وأكد وزير الزراعة السوري، اليوم الأحد، بحسب ما نشرته صفحة الإعلام الزراعي في سوريا، أنه تم إخماد الحرائق كافة التي نشبت منذ فجر يوم الجمعة الفائت في محافظات: اللاذقية وطرطوس وحمص، البالغ عددها 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص.

وفق "سبوتنك عربي" شهدت سوريا لثلاثة أيام على التوالي اندلاع حرائق واسعة لم تشهدها البلاد من قبل، وذلك في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص، حيث أتت النيران على آلاف الدونمات من الأحراج وغابات السنديان المعمرة والأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون والحمضيات وغيرها من المحاصيل التي يعتاش عليها فلاحو تلك المناطق، الأمر الذي أسفر حتى اللحظة، وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة السورية، عن 3 وفيات وإصابات عديدة في صفوف أهالي القرى بسبب وصول النيران إلى المنازل السكنية، وسط حركة نزوح من قرى ريف القرداحة وجبلة وبانياس التابعة لمحافظة اللاذقية.

وتعاني طواقم الإطفاء في مختلف المحافظات السورية ضغطاً هائلاً من جرّاء تهالك التجهيزات والعربات، بعد نحو عشر سنوات من استخدامها المكثّف، لتلافي الأضرار المتراكمة التي نجمت عن الأعمال الإرهابية من حرائق وتفجيرات وقذائف صاروخية كانت تنهال على مختلف المناطق السكنية الآمنة.

سوريا

الرئيسية/ محطات

اعلان
سوريا تعلن إخماد الحرائق كافة البالغ عددها 156 حريقاً
سبق

أعلن وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا؛ أنه تم إخماد الحرائق كافة التي نشبت في سوريا منذ فجر يوم الجمعة التي بلغ عددها 156 حريقاً.

وأكد وزير الزراعة السوري، اليوم الأحد، بحسب ما نشرته صفحة الإعلام الزراعي في سوريا، أنه تم إخماد الحرائق كافة التي نشبت منذ فجر يوم الجمعة الفائت في محافظات: اللاذقية وطرطوس وحمص، البالغ عددها 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص.

وفق "سبوتنك عربي" شهدت سوريا لثلاثة أيام على التوالي اندلاع حرائق واسعة لم تشهدها البلاد من قبل، وذلك في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص، حيث أتت النيران على آلاف الدونمات من الأحراج وغابات السنديان المعمرة والأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون والحمضيات وغيرها من المحاصيل التي يعتاش عليها فلاحو تلك المناطق، الأمر الذي أسفر حتى اللحظة، وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة السورية، عن 3 وفيات وإصابات عديدة في صفوف أهالي القرى بسبب وصول النيران إلى المنازل السكنية، وسط حركة نزوح من قرى ريف القرداحة وجبلة وبانياس التابعة لمحافظة اللاذقية.

وتعاني طواقم الإطفاء في مختلف المحافظات السورية ضغطاً هائلاً من جرّاء تهالك التجهيزات والعربات، بعد نحو عشر سنوات من استخدامها المكثّف، لتلافي الأضرار المتراكمة التي نجمت عن الأعمال الإرهابية من حرائق وتفجيرات وقذائف صاروخية كانت تنهال على مختلف المناطق السكنية الآمنة.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
12:32 PM

سوريا تعلن إخماد الحرائق كافة البالغ عددها 156 حريقاً

نشبت منذ فجر الجمعة الفائت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
876

أعلن وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا؛ أنه تم إخماد الحرائق كافة التي نشبت في سوريا منذ فجر يوم الجمعة التي بلغ عددها 156 حريقاً.

وأكد وزير الزراعة السوري، اليوم الأحد، بحسب ما نشرته صفحة الإعلام الزراعي في سوريا، أنه تم إخماد الحرائق كافة التي نشبت منذ فجر يوم الجمعة الفائت في محافظات: اللاذقية وطرطوس وحمص، البالغ عددها 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص.

وفق "سبوتنك عربي" شهدت سوريا لثلاثة أيام على التوالي اندلاع حرائق واسعة لم تشهدها البلاد من قبل، وذلك في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص، حيث أتت النيران على آلاف الدونمات من الأحراج وغابات السنديان المعمرة والأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون والحمضيات وغيرها من المحاصيل التي يعتاش عليها فلاحو تلك المناطق، الأمر الذي أسفر حتى اللحظة، وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة السورية، عن 3 وفيات وإصابات عديدة في صفوف أهالي القرى بسبب وصول النيران إلى المنازل السكنية، وسط حركة نزوح من قرى ريف القرداحة وجبلة وبانياس التابعة لمحافظة اللاذقية.

وتعاني طواقم الإطفاء في مختلف المحافظات السورية ضغطاً هائلاً من جرّاء تهالك التجهيزات والعربات، بعد نحو عشر سنوات من استخدامها المكثّف، لتلافي الأضرار المتراكمة التي نجمت عن الأعمال الإرهابية من حرائق وتفجيرات وقذائف صاروخية كانت تنهال على مختلف المناطق السكنية الآمنة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,812
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,399
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,714
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,282

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة