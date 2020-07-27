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وزير الخارجية من القاهرة: المملكة تدعم الحل في ليبيا من خلال المشاورات السلمية

أعرب عن أمله فى وقف إطلاق النار وإبعاد طرابلس عن التدخلات وتفعيل الحل السياسي

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن #المملكة تدعم أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السلمية، كاشفاً في مؤتمر صحفي مشترك اليوم بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري أنه ناقش مع الجانب المصري ما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.

وأكد وزير الخارجية أنه بحث مع شكرى تعزيز مجالات التعاون الثنائي وإيجاد حل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل العربى المشترك، موضحاً أنه تم التباحث حول الوضع في ليبيا ودعم السعودية للموقف المصري في هذا الملف، معرباً عن أمله في وقف إطلاق النار وإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية وتفعيل الحل السياسي.

وأشار الوزير لوجود توافق كامل بين مصر والسعودية في الملفات والقضايا الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، قال وزير خارجية #مصر سامح شكري: نعمل مع #المملكة على السعي للتنسيق والتضامن لمواجهة التحديات، ومسؤولون عن الأمن والاستقرار في المحيط العربي من خلال العمل المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية من القاهرة: المملكة تدعم الحل في ليبيا من خلال المشاورات السلمية
سبق

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن #المملكة تدعم أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السلمية، كاشفاً في مؤتمر صحفي مشترك اليوم بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري أنه ناقش مع الجانب المصري ما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.

وأكد وزير الخارجية أنه بحث مع شكرى تعزيز مجالات التعاون الثنائي وإيجاد حل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل العربى المشترك، موضحاً أنه تم التباحث حول الوضع في ليبيا ودعم السعودية للموقف المصري في هذا الملف، معرباً عن أمله في وقف إطلاق النار وإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية وتفعيل الحل السياسي.

وأشار الوزير لوجود توافق كامل بين مصر والسعودية في الملفات والقضايا الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، قال وزير خارجية #مصر سامح شكري: نعمل مع #المملكة على السعي للتنسيق والتضامن لمواجهة التحديات، ومسؤولون عن الأمن والاستقرار في المحيط العربي من خلال العمل المشترك.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
02:33 PM
اخر تعديل
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
03:32 PM

وزير الخارجية من القاهرة: المملكة تدعم الحل في ليبيا من خلال المشاورات السلمية

أعرب عن أمله فى وقف إطلاق النار وإبعاد طرابلس عن التدخلات وتفعيل الحل السياسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن #المملكة تدعم أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السلمية، كاشفاً في مؤتمر صحفي مشترك اليوم بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري أنه ناقش مع الجانب المصري ما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.

وأكد وزير الخارجية أنه بحث مع شكرى تعزيز مجالات التعاون الثنائي وإيجاد حل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل العربى المشترك، موضحاً أنه تم التباحث حول الوضع في ليبيا ودعم السعودية للموقف المصري في هذا الملف، معرباً عن أمله في وقف إطلاق النار وإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية وتفعيل الحل السياسي.

وأشار الوزير لوجود توافق كامل بين مصر والسعودية في الملفات والقضايا الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، قال وزير خارجية #مصر سامح شكري: نعمل مع #المملكة على السعي للتنسيق والتضامن لمواجهة التحديات، ومسؤولون عن الأمن والاستقرار في المحيط العربي من خلال العمل المشترك.

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