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شاهد احتفالية الهلال بالآسيوية.. "السابعة" بتوقيت الزعيم

سيطرت الأجواء الاحتفالية على ملعب "سايتاما" في اليابان، بعد انتهاء المباراة وإعلان الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا.


ودوَّن الهلال البطولة الآسيوية السابعة في تاريخه والأولى على مستوى دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة.

احتفالات الزعيم لم تقتصر على أرضية الملعب، بل امتدت لغرف الملابس.


"الزعيم" حقق إنجازًا تاريخيًّا يُسجَّل للوطن قبل أن يسجل باسمه، وأعاد الكرة السعودية لمكانتها الطبيعية.

الهلال الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد احتفالية الهلال بالآسيوية.. "السابعة" بتوقيت الزعيم
سبق

سيطرت الأجواء الاحتفالية على ملعب "سايتاما" في اليابان، بعد انتهاء المباراة وإعلان الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا.


ودوَّن الهلال البطولة الآسيوية السابعة في تاريخه والأولى على مستوى دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة.

احتفالات الزعيم لم تقتصر على أرضية الملعب، بل امتدت لغرف الملابس.


"الزعيم" حقق إنجازًا تاريخيًّا يُسجَّل للوطن قبل أن يسجل باسمه، وأعاد الكرة السعودية لمكانتها الطبيعية.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
06:46 PM

شاهد احتفالية الهلال بالآسيوية.. "السابعة" بتوقيت الزعيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيطرت الأجواء الاحتفالية على ملعب "سايتاما" في اليابان، بعد انتهاء المباراة وإعلان الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا.


ودوَّن الهلال البطولة الآسيوية السابعة في تاريخه والأولى على مستوى دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة.

احتفالات الزعيم لم تقتصر على أرضية الملعب، بل امتدت لغرف الملابس.


"الزعيم" حقق إنجازًا تاريخيًّا يُسجَّل للوطن قبل أن يسجل باسمه، وأعاد الكرة السعودية لمكانتها الطبيعية.

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