النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفدان من الإمارات وقطر يلتقيان في الكويت لمتابعة "إعلان العُلا"

ثمّنا جهود السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة

‬ التقى في دولة الكويت، اليوم، وفدان رسميان يمثلان دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في أول اجتماع يُعقد بين الجانبين لمتابعة "إعلان العُلا".

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين ناقشا الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "إعلان العُلا"، وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وثمّن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى "إعلان العلا".

وفي الختام، تقدم الجانبان بالشكر والتقدير إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على المساعي التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفدان من الإمارات وقطر يلتقيان في الكويت لمتابعة "إعلان العُلا"
سبق

‬ التقى في دولة الكويت، اليوم، وفدان رسميان يمثلان دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في أول اجتماع يُعقد بين الجانبين لمتابعة "إعلان العُلا".

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين ناقشا الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "إعلان العُلا"، وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وثمّن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى "إعلان العلا".

وفي الختام، تقدم الجانبان بالشكر والتقدير إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على المساعي التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
04:30 PM

وفدان من الإمارات وقطر يلتقيان في الكويت لمتابعة "إعلان العُلا"

ثمّنا جهود السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,698

‬ التقى في دولة الكويت، اليوم، وفدان رسميان يمثلان دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في أول اجتماع يُعقد بين الجانبين لمتابعة "إعلان العُلا".

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين ناقشا الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "إعلان العُلا"، وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وثمّن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى "إعلان العلا".

وفي الختام، تقدم الجانبان بالشكر والتقدير إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على المساعي التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,352
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,129
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,726

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة