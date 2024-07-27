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"الكهرباء" تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر بدايتها أكتوبر

أكدت أنه حال رغب المشترك بالدفع فيمكنه ذلك عن طريق قنوات "سداد"

أجَّلت الشركة السعودية للكهرباء تزامنًا مع صدور فواتير الشهر الحالي مبالغ فواتير ما قبل شهر يوليو، وقامت بجدولتها على ستة أشهر، وقالت من خلال رسالة، بعثت بها لعدد من المشتركين: "نحيطكم بأنه قد تم تأجيل سداد فواتير ما قبل شهر 2019/ 6م".

وأوضحت الشركة أنه سيتم جدولة سدادها على فترة ستة أشهر، تبدأ من شهر 2019/ 10م. وبينت أنه في حال رغب المشترك بسداد المبلغ المؤجل فيمكنه ذلك عن طريق قنوات سداد بإدخال المبلغ كسداد مقدم.

وقالت الشركة من خلال صفحة خدمة المشتركين: "المقصود بالمبالغ المجدولة هي المبالغ السابقة المستحقة قبل شهر يوليو، وسيتم البدء بالتقسيط من شهر أكتوبر على فترة 6 أشهر".

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"الكهرباء" تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر بدايتها أكتوبر
سبق

أجَّلت الشركة السعودية للكهرباء تزامنًا مع صدور فواتير الشهر الحالي مبالغ فواتير ما قبل شهر يوليو، وقامت بجدولتها على ستة أشهر، وقالت من خلال رسالة، بعثت بها لعدد من المشتركين: "نحيطكم بأنه قد تم تأجيل سداد فواتير ما قبل شهر 2019/ 6م".

وأوضحت الشركة أنه سيتم جدولة سدادها على فترة ستة أشهر، تبدأ من شهر 2019/ 10م. وبينت أنه في حال رغب المشترك بسداد المبلغ المؤجل فيمكنه ذلك عن طريق قنوات سداد بإدخال المبلغ كسداد مقدم.

وقالت الشركة من خلال صفحة خدمة المشتركين: "المقصود بالمبالغ المجدولة هي المبالغ السابقة المستحقة قبل شهر يوليو، وسيتم البدء بالتقسيط من شهر أكتوبر على فترة 6 أشهر".

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
01:33 AM

"الكهرباء" تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر بدايتها أكتوبر

أكدت أنه حال رغب المشترك بالدفع فيمكنه ذلك عن طريق قنوات "سداد"

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
25
21,267

أجَّلت الشركة السعودية للكهرباء تزامنًا مع صدور فواتير الشهر الحالي مبالغ فواتير ما قبل شهر يوليو، وقامت بجدولتها على ستة أشهر، وقالت من خلال رسالة، بعثت بها لعدد من المشتركين: "نحيطكم بأنه قد تم تأجيل سداد فواتير ما قبل شهر 2019/ 6م".

وأوضحت الشركة أنه سيتم جدولة سدادها على فترة ستة أشهر، تبدأ من شهر 2019/ 10م. وبينت أنه في حال رغب المشترك بسداد المبلغ المؤجل فيمكنه ذلك عن طريق قنوات سداد بإدخال المبلغ كسداد مقدم.

وقالت الشركة من خلال صفحة خدمة المشتركين: "المقصود بالمبالغ المجدولة هي المبالغ السابقة المستحقة قبل شهر يوليو، وسيتم البدء بالتقسيط من شهر أكتوبر على فترة 6 أشهر".

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