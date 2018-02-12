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مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث أليم بالقنفذة

تزامنًا مع تركيب كاميرات نظام ساهر بطرق عدة

تسبَّب حادث أليم، وقع بين ثلاث سيارات من نوع كامري شرق القنفذة، في مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، أُم وابنَيْها، كما أُصيب الأب وطفل بإصابات متوسطة، كما أُصيب سائقا السيارتَيْن الأخريَيْن بإصابات طفيفة.

وتشير المعلومات إلى أن الحادث وقع نتيجة تجاوز خاطئ؛ ما تسبب في وقوع الحادث الأليم.

وفي سياق متصل، تزامن الحادث مع تركيب كاميرات نظام ساهر بعدد من طرق القنفذة التي سبق أن شهدت حوادث مشابهة بسبب السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة.


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مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث أليم بالقنفذة
سبق

تسبَّب حادث أليم، وقع بين ثلاث سيارات من نوع كامري شرق القنفذة، في مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، أُم وابنَيْها، كما أُصيب الأب وطفل بإصابات متوسطة، كما أُصيب سائقا السيارتَيْن الأخريَيْن بإصابات طفيفة.

وتشير المعلومات إلى أن الحادث وقع نتيجة تجاوز خاطئ؛ ما تسبب في وقوع الحادث الأليم.

وفي سياق متصل، تزامن الحادث مع تركيب كاميرات نظام ساهر بعدد من طرق القنفذة التي سبق أن شهدت حوادث مشابهة بسبب السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة.


11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
10:56 PM

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث أليم بالقنفذة

تزامنًا مع تركيب كاميرات نظام ساهر بطرق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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1,074

تسبَّب حادث أليم، وقع بين ثلاث سيارات من نوع كامري شرق القنفذة، في مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، أُم وابنَيْها، كما أُصيب الأب وطفل بإصابات متوسطة، كما أُصيب سائقا السيارتَيْن الأخريَيْن بإصابات طفيفة.

وتشير المعلومات إلى أن الحادث وقع نتيجة تجاوز خاطئ؛ ما تسبب في وقوع الحادث الأليم.

وفي سياق متصل، تزامن الحادث مع تركيب كاميرات نظام ساهر بعدد من طرق القنفذة التي سبق أن شهدت حوادث مشابهة بسبب السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة.


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