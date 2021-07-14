"المرشد" يستعرض المشاريع التنموية التي يموّلها صندوق التنمية بغينيا

خلال لقائه بوزير التعاون الدولي والتكامل الأفريقي الغيني

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، بمقر الصندوق بالرياض اليوم، بوزير التعاون الدولي والتكامل الأفريقي في جمهورية غينيا أمادو تيونو ديالو، بحضور سفير جمهورية غينيا لدى المملكة محمود نبهاني شريف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع التنموية القائمة التي يموّلها الصندوق في جمهورية غينيا، وبحث أوجه التعاون المشترك والعلاقات الثنائية.

وأعرب وزير التعاون الدولي والتكامل الأفريقي في جمهورية غينيا عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على مساهمتها ودعمها للمشاريع التنموية في جمهورية غينيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية؛ وذلك للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد "المرشد" عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية مساهمات المملكة ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية في دعم وتمويل المشاريع الإنمائية في جمهورية غينيا وذلك منذ استقلالها.

الجدير بالذكر أن حكومة المملكة قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية ثلاث منح لدعم البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية لدعم القطاع المائي، كما أسهم الصندوق بتقديم 16 قرضًا تنمويًا للمساهمة في تمويل وتنفيذ 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة في جمهورية غينيا.



ويعد الصندوق السعودي للتنمية أحد أكبر الكيانات الفاعلة في تقديم المساعدات التنموية، إذ يسهم منذ عام 1975م في المساعدة على تحقيق الاستقرار والازدهار للعديد من البلدان النامية، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها المتمثلة في تحقيق الرخاء وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول النامية.