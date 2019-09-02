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"المدني" يؤكد ما نشرته "سبق": عثرنا على جثة غريق غدير البنات بالطائف

"الغامدي": عملنا في ظروف صعبة من انعدام رؤية وأرض طينية وخطورة أثناء الغوص

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ظهر اليوم، العثور على جثمان مفقود غدير البنات عن طريق فرق الإنقاذ التابعة لمدني الطائف.

يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "سبق" في وقت سابق ظهر اليوم، وجاء توضيح الدفاع المدني على لسان المتحدث الرسمي بالمنطقة العقيد سعيد سرحان الغامدي، موضحاً أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي بمشاركة مباشرة من فريق "ساعد" التطوعي، وحضور فرقتي "السلام" و"أركان" التطوعية، تمكنت ظهر اليوم الاثنين من العثور على مفقود غدير البنات بعد عمليات بحث دامت خمس ساعات تقريباً.

وتابع: "إن فرق الإنقاذ المائي مع الفرق التطوعية المساندة للدفاع المدني عملت في ظروف انعدام الرؤية داخل مياه الغدير، بالإضافة إلى كون الأرض طينية شكّل لهم صعوبة في البحث، وخطورة أثناء الغوص في أعماق الغدير بعمق يتجاوز ٢0م".

وأبان أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على الرجل بعد أن عثرت مساء أمس على سيدة، بعد أن فارقا الحياة، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وأشار العقيد "الغامدي" إلى أنه مع انتهاء أعمال البحث في مسرح حادث الإنقاذ تم تسليم جثماني السيدة والرجل للجهات المختصة بشرطة محافظة الطائف؛ لكونها الجهة المختصة بذلك.

وأهاب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة في عمليات الإنقاذ، وإبلاغ مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة على الرقم ٩١١ لأي حالة طارئة؛ لتقوم بتحريك الفرق المعنية والمنوطة بها أعمال الإنقاذ؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يؤكد ما نشرته "سبق": عثرنا على جثة غريق غدير البنات بالطائف
سبق

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ظهر اليوم، العثور على جثمان مفقود غدير البنات عن طريق فرق الإنقاذ التابعة لمدني الطائف.

يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "سبق" في وقت سابق ظهر اليوم، وجاء توضيح الدفاع المدني على لسان المتحدث الرسمي بالمنطقة العقيد سعيد سرحان الغامدي، موضحاً أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي بمشاركة مباشرة من فريق "ساعد" التطوعي، وحضور فرقتي "السلام" و"أركان" التطوعية، تمكنت ظهر اليوم الاثنين من العثور على مفقود غدير البنات بعد عمليات بحث دامت خمس ساعات تقريباً.

وتابع: "إن فرق الإنقاذ المائي مع الفرق التطوعية المساندة للدفاع المدني عملت في ظروف انعدام الرؤية داخل مياه الغدير، بالإضافة إلى كون الأرض طينية شكّل لهم صعوبة في البحث، وخطورة أثناء الغوص في أعماق الغدير بعمق يتجاوز ٢0م".

وأبان أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على الرجل بعد أن عثرت مساء أمس على سيدة، بعد أن فارقا الحياة، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وأشار العقيد "الغامدي" إلى أنه مع انتهاء أعمال البحث في مسرح حادث الإنقاذ تم تسليم جثماني السيدة والرجل للجهات المختصة بشرطة محافظة الطائف؛ لكونها الجهة المختصة بذلك.

وأهاب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة في عمليات الإنقاذ، وإبلاغ مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة على الرقم ٩١١ لأي حالة طارئة؛ لتقوم بتحريك الفرق المعنية والمنوطة بها أعمال الإنقاذ؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
02:48 PM

"المدني" يؤكد ما نشرته "سبق": عثرنا على جثة غريق غدير البنات بالطائف

"الغامدي": عملنا في ظروف صعبة من انعدام رؤية وأرض طينية وخطورة أثناء الغوص

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فهد العتيبي - الطائف
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أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ظهر اليوم، العثور على جثمان مفقود غدير البنات عن طريق فرق الإنقاذ التابعة لمدني الطائف.

يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "سبق" في وقت سابق ظهر اليوم، وجاء توضيح الدفاع المدني على لسان المتحدث الرسمي بالمنطقة العقيد سعيد سرحان الغامدي، موضحاً أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي بمشاركة مباشرة من فريق "ساعد" التطوعي، وحضور فرقتي "السلام" و"أركان" التطوعية، تمكنت ظهر اليوم الاثنين من العثور على مفقود غدير البنات بعد عمليات بحث دامت خمس ساعات تقريباً.

وتابع: "إن فرق الإنقاذ المائي مع الفرق التطوعية المساندة للدفاع المدني عملت في ظروف انعدام الرؤية داخل مياه الغدير، بالإضافة إلى كون الأرض طينية شكّل لهم صعوبة في البحث، وخطورة أثناء الغوص في أعماق الغدير بعمق يتجاوز ٢0م".

وأبان أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على الرجل بعد أن عثرت مساء أمس على سيدة، بعد أن فارقا الحياة، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وأشار العقيد "الغامدي" إلى أنه مع انتهاء أعمال البحث في مسرح حادث الإنقاذ تم تسليم جثماني السيدة والرجل للجهات المختصة بشرطة محافظة الطائف؛ لكونها الجهة المختصة بذلك.

وأهاب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة في عمليات الإنقاذ، وإبلاغ مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة على الرقم ٩١١ لأي حالة طارئة؛ لتقوم بتحريك الفرق المعنية والمنوطة بها أعمال الإنقاذ؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

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