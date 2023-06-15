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"كورونا" يصيب 92 مغربياً جديداً.. والحصيلة ترتفع إلى 8.885

عدم تسجيل وفيات لليوم الرابع على التوالي

سجل المغرب 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 65 حالةً وسط بؤرة مهنية بمدينة القنيطرة، و12 حالة أخرى بمراكش، وخمس في الدار البيضاء.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 8885، فيما استقر عدد الوفيات عند 212 وفاة بعد عدم الإعلان عن أي وفيات جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات التعافي من المرض وصلت في المجموع إلى 7828 بعد تعافي 63 شخصاً آخرين.

وأضافت أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 430 ألفاً و387 بعد الكشف المخبري.

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"كورونا" يصيب 92 مغربياً جديداً.. والحصيلة ترتفع إلى 8.885
سبق

سجل المغرب 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 65 حالةً وسط بؤرة مهنية بمدينة القنيطرة، و12 حالة أخرى بمراكش، وخمس في الدار البيضاء.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 8885، فيما استقر عدد الوفيات عند 212 وفاة بعد عدم الإعلان عن أي وفيات جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات التعافي من المرض وصلت في المجموع إلى 7828 بعد تعافي 63 شخصاً آخرين.

وأضافت أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 430 ألفاً و387 بعد الكشف المخبري.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:26 PM

"كورونا" يصيب 92 مغربياً جديداً.. والحصيلة ترتفع إلى 8.885

عدم تسجيل وفيات لليوم الرابع على التوالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجل المغرب 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 65 حالةً وسط بؤرة مهنية بمدينة القنيطرة، و12 حالة أخرى بمراكش، وخمس في الدار البيضاء.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 8885، فيما استقر عدد الوفيات عند 212 وفاة بعد عدم الإعلان عن أي وفيات جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات التعافي من المرض وصلت في المجموع إلى 7828 بعد تعافي 63 شخصاً آخرين.

وأضافت أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 430 ألفاً و387 بعد الكشف المخبري.

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