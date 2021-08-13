ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط 7 آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتَيْن الباكستانية واليمنية، وقد طُبّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة. وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-13 ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط 7 آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتَيْن الباكستانية واليمنية، وقد طُبّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.



وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 10:56 PM

"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة يعمل عليها مقيمون من الجنسيتَيْن الباكستانية واليمنية.. وقد طُبِّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم





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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط 7 آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتَيْن الباكستانية واليمنية، وقد طُبّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.



وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.