ريما الجفالي: فكرة دخولي لعالم سباق السيارات استغرقت 3 سنوات

تحدثت عن تجربتها.. وأبدت سعادتها بالمشاركة في الدرعية

أكدت ريما الجفالي "أول سعوديّة تتنافس ضمن سلسلة سباقات دولية تقام على مسارات بمدينة الدرعية التاريخية"؛ سعادتها بالمشاركة في هذه التظاهرة العالمية، وقالت في حديث تلفزيوني: "الحمد لله، شرف كبير لي أن أتسابق في بلدي وأمثل المملكة العربية السعودية، وحقيقة أنا جدًّا سعيدة".



وعن دخولها لمجال عالم السباقات؛ قالت:" أنا أفكر في هذا الأمر منذ ثلاث سنوات وكيف ستكون البداية، فكان لدي محاولات، وفي الأخير أخذت الخطوة بتجربة السيارة على الحلبة".



وأضافت: خطوة دخولي لهذا المجال كانت أصعب من خوض السباقات نفسها.



وعن عمرها في عالم السباقات قالت: "تقريياً أكملت سنة، ولكن ما تعلمته حقيقة كان شيء هائل".



وتطرقت ريما للسباقات التي شاركت فيها، وقالت: "شاركت في الإمارات وبريطانيا والأخيرة تختلف عن أي منافسة في الحلبة؛ حيث إنها مختلفة من ناحية المساحة والسرعة واختلاف الأجواء وأول سباق لي كان تحت المطر، وهذا أعطاني دروس كثيرة استفدت منها".