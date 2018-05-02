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تعامُلٌ طبي ناجح لإنقاذ توأمين في الطائف من "بوكا فيروس"

تَمَكّن الفريق الطبي في العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف -بفضل من الله- من إنقاذ طفلتين (توأمين) تبلغان من العمر سنة وخمسة أشهر؛ حيث دخلتا وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وكانتا تعانيان من ضيق شديد في التنفس مع نقص في الأكسجين، وتم وضع إحداهما على جهاز التنفس الصناعي، والأخرى على أنبوب صدري جراحي، واشتبه الكادر الطبي في وجود عامل مشترك تَسَبّب في نفس الأعراض (التهاب فيروسي)، وتم أخذ عينات وإرسالها إلى مدينة الملك عبدالله بمكة المكرمة، وأظهرت الفحوصات وجود فيروس (بوكا فيرس)، وبفضل الله تَحَسّنت حالتهما، وتم رفع جهاز التنفس الصناعي، وإزالة الأنبوب الصدري الجراحي، وخرجتا من الوحدة إلى الأقسام الداخلية، وهما في صحة جيدة ولله الحمد.

من جانب آخر، أعلنت "الصحة" إطلاق "نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة"، والذي من المتوقع أن يُحدث نقلةً هامةً في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص؛ مما سيُسهم -بإذن الله- في الرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.

وأوضحت "الصحة"، أن النظام ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌريف بالمعايير التي يُتطلب من المؤسسات الصحية الخاصة الالتزام بها، والإجراءات المقدمة، وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى المنشآت الصحية الخاصة من خلال نظام إلكتروني.

وأشارت "الصحة" إلى أنها قامت بإطلاق حملة تثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟمؤﺳﺴﺎت الصحية ﺑﺄﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ؛ ﻟﻠﺒﺪء في اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻋﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، وﻛذﻟﻚ ﺗﻌريف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ بجهود الصحة؛ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ؛ لافتةً إلى أن النظام يحقق العديد من الفوائد؛ من أبرزها: تعريف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وإﻃﻼع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ التحديثات في حينها، وكذلك ﻗﻴﺎس نسبة الالتزام باللوائح واﻷﻧﻈمة، واﻗﺘﺮاح اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.

وأضافت أنه ﺳﻴﺘم إﻃﻼق اﻟنظام ﻋﻠﻰ ﻣﺮاحل، وستكون المرحلة الأولى على ﻣﺴﺘﻮى مدينة الرياض وﺟﺪة واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ الأخرى، وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.

ويأتي هذا النظام امتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية، الهادفة لضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً، وتوحيدها تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة وهي منصة "صحة" للخدمات الصحية؛ وذلك عبر الرابط Moh.gov.sa/SA.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعامُلٌ طبي ناجح لإنقاذ توأمين في الطائف من "بوكا فيروس"
سبق

تَمَكّن الفريق الطبي في العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف -بفضل من الله- من إنقاذ طفلتين (توأمين) تبلغان من العمر سنة وخمسة أشهر؛ حيث دخلتا وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وكانتا تعانيان من ضيق شديد في التنفس مع نقص في الأكسجين، وتم وضع إحداهما على جهاز التنفس الصناعي، والأخرى على أنبوب صدري جراحي، واشتبه الكادر الطبي في وجود عامل مشترك تَسَبّب في نفس الأعراض (التهاب فيروسي)، وتم أخذ عينات وإرسالها إلى مدينة الملك عبدالله بمكة المكرمة، وأظهرت الفحوصات وجود فيروس (بوكا فيرس)، وبفضل الله تَحَسّنت حالتهما، وتم رفع جهاز التنفس الصناعي، وإزالة الأنبوب الصدري الجراحي، وخرجتا من الوحدة إلى الأقسام الداخلية، وهما في صحة جيدة ولله الحمد.

من جانب آخر، أعلنت "الصحة" إطلاق "نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة"، والذي من المتوقع أن يُحدث نقلةً هامةً في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص؛ مما سيُسهم -بإذن الله- في الرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.

وأوضحت "الصحة"، أن النظام ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌريف بالمعايير التي يُتطلب من المؤسسات الصحية الخاصة الالتزام بها، والإجراءات المقدمة، وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى المنشآت الصحية الخاصة من خلال نظام إلكتروني.

وأشارت "الصحة" إلى أنها قامت بإطلاق حملة تثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟمؤﺳﺴﺎت الصحية ﺑﺄﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ؛ ﻟﻠﺒﺪء في اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻋﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، وﻛذﻟﻚ ﺗﻌريف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ بجهود الصحة؛ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ؛ لافتةً إلى أن النظام يحقق العديد من الفوائد؛ من أبرزها: تعريف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وإﻃﻼع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ التحديثات في حينها، وكذلك ﻗﻴﺎس نسبة الالتزام باللوائح واﻷﻧﻈمة، واﻗﺘﺮاح اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.

وأضافت أنه ﺳﻴﺘم إﻃﻼق اﻟنظام ﻋﻠﻰ ﻣﺮاحل، وستكون المرحلة الأولى على ﻣﺴﺘﻮى مدينة الرياض وﺟﺪة واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ الأخرى، وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.

ويأتي هذا النظام امتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية، الهادفة لضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً، وتوحيدها تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة وهي منصة "صحة" للخدمات الصحية؛ وذلك عبر الرابط Moh.gov.sa/SA.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:13 AM

تعامُلٌ طبي ناجح لإنقاذ توأمين في الطائف من "بوكا فيروس"

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عبدالله البرقاوي - الطائف
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تَمَكّن الفريق الطبي في العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف -بفضل من الله- من إنقاذ طفلتين (توأمين) تبلغان من العمر سنة وخمسة أشهر؛ حيث دخلتا وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وكانتا تعانيان من ضيق شديد في التنفس مع نقص في الأكسجين، وتم وضع إحداهما على جهاز التنفس الصناعي، والأخرى على أنبوب صدري جراحي، واشتبه الكادر الطبي في وجود عامل مشترك تَسَبّب في نفس الأعراض (التهاب فيروسي)، وتم أخذ عينات وإرسالها إلى مدينة الملك عبدالله بمكة المكرمة، وأظهرت الفحوصات وجود فيروس (بوكا فيرس)، وبفضل الله تَحَسّنت حالتهما، وتم رفع جهاز التنفس الصناعي، وإزالة الأنبوب الصدري الجراحي، وخرجتا من الوحدة إلى الأقسام الداخلية، وهما في صحة جيدة ولله الحمد.

من جانب آخر، أعلنت "الصحة" إطلاق "نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة"، والذي من المتوقع أن يُحدث نقلةً هامةً في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص؛ مما سيُسهم -بإذن الله- في الرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.

وأوضحت "الصحة"، أن النظام ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌريف بالمعايير التي يُتطلب من المؤسسات الصحية الخاصة الالتزام بها، والإجراءات المقدمة، وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى المنشآت الصحية الخاصة من خلال نظام إلكتروني.

وأشارت "الصحة" إلى أنها قامت بإطلاق حملة تثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟمؤﺳﺴﺎت الصحية ﺑﺄﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ؛ ﻟﻠﺒﺪء في اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻋﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، وﻛذﻟﻚ ﺗﻌريف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ بجهود الصحة؛ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ؛ لافتةً إلى أن النظام يحقق العديد من الفوائد؛ من أبرزها: تعريف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وإﻃﻼع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ التحديثات في حينها، وكذلك ﻗﻴﺎس نسبة الالتزام باللوائح واﻷﻧﻈمة، واﻗﺘﺮاح اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.

وأضافت أنه ﺳﻴﺘم إﻃﻼق اﻟنظام ﻋﻠﻰ ﻣﺮاحل، وستكون المرحلة الأولى على ﻣﺴﺘﻮى مدينة الرياض وﺟﺪة واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ الأخرى، وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.

ويأتي هذا النظام امتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية، الهادفة لضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً، وتوحيدها تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة وهي منصة "صحة" للخدمات الصحية؛ وذلك عبر الرابط Moh.gov.sa/SA.

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