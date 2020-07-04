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مدير "صحة مكة المكرمة" يفاجئ أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومراكز "تطمن" بجولة تفقدية

لمتابعة سير العمل ورصد الإيجابيات والسلبيات ومعالجتها ومتابعة آلية استقبال المرضى

نفذ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، جولة تفقدية مفاجئة على أقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومراكز (تطمن) لفحص فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بمكة المكرمة.

رافق "مطير" خلال الجولة كل من: نائب المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، ومساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور سري عسيري، والمدير المناوب للصحة العامة الدكتور أحمد تركستاني، وعدد من قيادات الصحة.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن الجولة المفاجئة جاءت لمتابعة سير العمل في طوارئ المستشفيات بشكل عام، وعيادات تطمن بالمراكز الصحية المخصصة لفحص فيروس كورونا الجديد كوفيد19، لرصد الإيجابيات والوقوف على السلبيات، إن وجدت، ومعالجتها في الحال، بالإضافة إلى متابعة آلية استقبال المرضى، وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.

كما جرى خلال الجولة تفقد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لبروتوكول وزارة الصحة المعد لمواجهة الجائحة.

وشدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، على جميع قاطني مكة المكرمة من الأهالي، بالالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية والاحترازية والعلاجية في أسلوب حياتهم بشكل عام، مشددًا على جميع موظفي وموظفات القطاع الصحي والمرضى والمراجعين بضرورة التقيد بالتعليمات أثناء زيارتهم أو وجودهم في المنشآت الصحية، متمنيًا للجميع وافر الصحة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة صحة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "صحة مكة المكرمة" يفاجئ أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومراكز "تطمن" بجولة تفقدية
سبق

نفذ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، جولة تفقدية مفاجئة على أقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومراكز (تطمن) لفحص فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بمكة المكرمة.

رافق "مطير" خلال الجولة كل من: نائب المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، ومساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور سري عسيري، والمدير المناوب للصحة العامة الدكتور أحمد تركستاني، وعدد من قيادات الصحة.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن الجولة المفاجئة جاءت لمتابعة سير العمل في طوارئ المستشفيات بشكل عام، وعيادات تطمن بالمراكز الصحية المخصصة لفحص فيروس كورونا الجديد كوفيد19، لرصد الإيجابيات والوقوف على السلبيات، إن وجدت، ومعالجتها في الحال، بالإضافة إلى متابعة آلية استقبال المرضى، وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.

كما جرى خلال الجولة تفقد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لبروتوكول وزارة الصحة المعد لمواجهة الجائحة.

وشدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، على جميع قاطني مكة المكرمة من الأهالي، بالالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية والاحترازية والعلاجية في أسلوب حياتهم بشكل عام، مشددًا على جميع موظفي وموظفات القطاع الصحي والمرضى والمراجعين بضرورة التقيد بالتعليمات أثناء زيارتهم أو وجودهم في المنشآت الصحية، متمنيًا للجميع وافر الصحة.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
11:06 PM

مدير "صحة مكة المكرمة" يفاجئ أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومراكز "تطمن" بجولة تفقدية

لمتابعة سير العمل ورصد الإيجابيات والسلبيات ومعالجتها ومتابعة آلية استقبال المرضى

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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نفذ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، جولة تفقدية مفاجئة على أقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومراكز (تطمن) لفحص فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بمكة المكرمة.

رافق "مطير" خلال الجولة كل من: نائب المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، ومساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور سري عسيري، والمدير المناوب للصحة العامة الدكتور أحمد تركستاني، وعدد من قيادات الصحة.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن الجولة المفاجئة جاءت لمتابعة سير العمل في طوارئ المستشفيات بشكل عام، وعيادات تطمن بالمراكز الصحية المخصصة لفحص فيروس كورونا الجديد كوفيد19، لرصد الإيجابيات والوقوف على السلبيات، إن وجدت، ومعالجتها في الحال، بالإضافة إلى متابعة آلية استقبال المرضى، وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.

كما جرى خلال الجولة تفقد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لبروتوكول وزارة الصحة المعد لمواجهة الجائحة.

وشدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، على جميع قاطني مكة المكرمة من الأهالي، بالالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية والاحترازية والعلاجية في أسلوب حياتهم بشكل عام، مشددًا على جميع موظفي وموظفات القطاع الصحي والمرضى والمراجعين بضرورة التقيد بالتعليمات أثناء زيارتهم أو وجودهم في المنشآت الصحية، متمنيًا للجميع وافر الصحة.

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