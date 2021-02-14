وبيّنت الأمانة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: مخالفات الإجراءات الاحترازية التي رصدها المراقبون من 7 حتى 13 فبراير، التي سجلت في 7 فبراير 588 مخالفة؛ لترتفع في اليوم الذي تلته الى 961 مخالفة، كما سجلت في 9 فبراير 661 مخالفة و706 في 10 فبراير وسجلت في 11 فبراير 751 مخالفة وفي 12 فبراير 397 مخالفة؛ لتنخفض المخالفات في 13 فبراير إلى 369 مخالفة.

أمانة الرياض: انخفاض مؤشر مخالفات الاحترازات بنسبة ٥٠ % آخر 48 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-14 أكّدت أمانة الرياض أن "التوعية" والالتزام يخفضان مؤشر مخالفات الإجراءات الاحترازية في العاصمة #الرياض بنسبة ٥٠ % خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية. وبيّنت الأمانة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: مخالفات الإجراءات الاحترازية التي رصدها المراقبون من 7 حتى 13 فبراير، التي سجلت في 7 فبراير 588 مخالفة؛ لترتفع في اليوم الذي تلته الى 961 مخالفة، كما سجلت في 9 فبراير 661 مخالفة و706 في 10 فبراير وسجلت في 11 فبراير 751 مخالفة وفي 12 فبراير 397 مخالفة؛ لتنخفض المخالفات في 13 فبراير إلى 369 مخالفة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 09:12 AM

أمانة الرياض: انخفاض مؤشر مخالفات الاحترازات بنسبة ٥٠ % آخر 48 ساعة أرجعت الأمر الى "التوعية" و"الالتزام".. من 961 مخالفة في يوم واحد إلى 369





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أكّدت أمانة الرياض أن "التوعية" والالتزام يخفضان مؤشر مخالفات الإجراءات الاحترازية في العاصمة #الرياض بنسبة ٥٠ % خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.

وبيّنت الأمانة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: مخالفات الإجراءات الاحترازية التي رصدها المراقبون من 7 حتى 13 فبراير، التي سجلت في 7 فبراير 588 مخالفة؛ لترتفع في اليوم الذي تلته الى 961 مخالفة، كما سجلت في 9 فبراير 661 مخالفة و706 في 10 فبراير وسجلت في 11 فبراير 751 مخالفة وفي 12 فبراير 397 مخالفة؛ لتنخفض المخالفات في 13 فبراير إلى 369 مخالفة.