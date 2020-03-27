ألزمت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ مراكز التسوق بمنع اصطحاب المتسوقين للأطفال أثناء التسوق؛ حفاظًا على سلامتهم.
أمانة مكة تُلزم مراكز التسوق بمنع اصطحاب المتسوقين للأطفال أثناء التسوق
ألزمت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ مراكز التسوق بمنع اصطحاب المتسوقين للأطفال أثناء التسوق؛ حفاظًا على سلامتهم.فيروس كورونا الجديد أمانة العاصمة المقدسة
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أمانة مكة تُلزم مراكز التسوق بمنع اصطحاب المتسوقين للأطفال أثناء التسوقهادي العصيمي سبق 2020-03-27
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:47 PM
أمانة مكة تُلزم مراكز التسوق بمنع اصطحاب المتسوقين للأطفال أثناء التسوق
ألزمت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ مراكز التسوق بمنع اصطحاب المتسوقين للأطفال أثناء التسوق؛ حفاظًا على سلامتهم.
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