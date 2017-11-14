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برقيتان من خادم الحرمين وولي العهد للملك فيليب

لتهنئة بلجيكا وشعبها بمناسبة ذكرى يوم المُلك لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم المُلك لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب؛ حيث عبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان فيليب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برقيتان من خادم الحرمين وولي العهد للملك فيليب
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم المُلك لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب؛ حيث عبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
09:54 AM

برقيتان من خادم الحرمين وولي العهد للملك فيليب

لتهنئة بلجيكا وشعبها بمناسبة ذكرى يوم المُلك لبلاده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم المُلك لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب؛ حيث عبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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