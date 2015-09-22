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اعتماد الدبلوم السعودي بـ"التنفسية الحرجة" بمستشفى الملك فهد بجازان

كأول برنامج في التخصص والذي سيُسهم في تجويد ورفع كفاءة الخدمة المقدمة

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج الدبلوم السعودي في الرعاية التنفسية الحرجة بمستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان، كأول برنامج في التخصص، والذي سيُسهم في تجويد ورفع كفاءة الخدمة المقدمة.

ويصنف دبلوم دراسات عليا بعد البكالوريوس "رعاية تنفسية تخصص دقيق رعاية حرجة"، يحصل الخريج بعد إتمام البرنامج على تصنيف أخصائي أول رعاية تنفسية حرجة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويقع مركز التدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان تحت إشراف الممثل النظامي للشئون الأكاديمية.


ويعتبر أول مركز يتم اعتماده لتنفيذ البرنامج على مستوى المملكة، ويدير البرنامج أخصائي أول رعاية تنفسية فتح الدين بن علي الأهدل.

وأوضح رئيس القسم بمستشفى الملك فهد ومدير إدارة الرعاية التنفسية بصحة جازان أخصائي رعاية تنفسية عبدالغفور بن عبده ملكدي أن الهدف من البرنامج رفع مستوى الكفاءات والجودة لدى الكادر الصحي في تخصص الرعاية التنفسية وخاصة في وحدات الرعاية الحرجة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ممثلة في وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى في بلدنا الغالي.

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اعتماد الدبلوم السعودي بـ"التنفسية الحرجة" بمستشفى الملك فهد بجازان
سبق

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج الدبلوم السعودي في الرعاية التنفسية الحرجة بمستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان، كأول برنامج في التخصص، والذي سيُسهم في تجويد ورفع كفاءة الخدمة المقدمة.

ويصنف دبلوم دراسات عليا بعد البكالوريوس "رعاية تنفسية تخصص دقيق رعاية حرجة"، يحصل الخريج بعد إتمام البرنامج على تصنيف أخصائي أول رعاية تنفسية حرجة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويقع مركز التدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان تحت إشراف الممثل النظامي للشئون الأكاديمية.


ويعتبر أول مركز يتم اعتماده لتنفيذ البرنامج على مستوى المملكة، ويدير البرنامج أخصائي أول رعاية تنفسية فتح الدين بن علي الأهدل.

وأوضح رئيس القسم بمستشفى الملك فهد ومدير إدارة الرعاية التنفسية بصحة جازان أخصائي رعاية تنفسية عبدالغفور بن عبده ملكدي أن الهدف من البرنامج رفع مستوى الكفاءات والجودة لدى الكادر الصحي في تخصص الرعاية التنفسية وخاصة في وحدات الرعاية الحرجة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ممثلة في وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى في بلدنا الغالي.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
05:55 PM

اعتماد الدبلوم السعودي بـ"التنفسية الحرجة" بمستشفى الملك فهد بجازان

كأول برنامج في التخصص والذي سيُسهم في تجويد ورفع كفاءة الخدمة المقدمة

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قاسم الخبراني - جازان
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اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج الدبلوم السعودي في الرعاية التنفسية الحرجة بمستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان، كأول برنامج في التخصص، والذي سيُسهم في تجويد ورفع كفاءة الخدمة المقدمة.

ويصنف دبلوم دراسات عليا بعد البكالوريوس "رعاية تنفسية تخصص دقيق رعاية حرجة"، يحصل الخريج بعد إتمام البرنامج على تصنيف أخصائي أول رعاية تنفسية حرجة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويقع مركز التدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان تحت إشراف الممثل النظامي للشئون الأكاديمية.


ويعتبر أول مركز يتم اعتماده لتنفيذ البرنامج على مستوى المملكة، ويدير البرنامج أخصائي أول رعاية تنفسية فتح الدين بن علي الأهدل.

وأوضح رئيس القسم بمستشفى الملك فهد ومدير إدارة الرعاية التنفسية بصحة جازان أخصائي رعاية تنفسية عبدالغفور بن عبده ملكدي أن الهدف من البرنامج رفع مستوى الكفاءات والجودة لدى الكادر الصحي في تخصص الرعاية التنفسية وخاصة في وحدات الرعاية الحرجة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ممثلة في وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى في بلدنا الغالي.

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