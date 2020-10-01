مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات "نارية" أبرزها برشلونة ويوفنتوس.
وقد أوقعت قرعة "التشامبيونز ليغ" فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في مجموعة واحدة، وهي المجموعة السابعة، ليتحقق بذلك حلم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لرؤية المواجهة من جديد بين الغريمين التقليديين: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.
وكشفت القرعة عن مواجهات قوية لا تقل إثاره عن مثيلاتها مباراة يوفنتوس وبرشلونة؛ حيث وضعت مانشستر يونايتد بمواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد أمام إنتر ميلان وبايرن ميونخ ضد أتلتيكو مدريد.
أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات "نارية" أبرزها برشلونة ويوفنتوس.
وقد أوقعت قرعة "التشامبيونز ليغ" فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في مجموعة واحدة، وهي المجموعة السابعة، ليتحقق بذلك حلم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لرؤية المواجهة من جديد بين الغريمين التقليديين: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.
وكشفت القرعة عن مواجهات قوية لا تقل إثاره عن مثيلاتها مباراة يوفنتوس وبرشلونة؛ حيث وضعت مانشستر يونايتد بمواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد أمام إنتر ميلان وبايرن ميونخ ضد أتلتيكو مدريد.
أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات "نارية" أبرزها برشلونة ويوفنتوس.
وقد أوقعت قرعة "التشامبيونز ليغ" فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في مجموعة واحدة، وهي المجموعة السابعة، ليتحقق بذلك حلم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لرؤية المواجهة من جديد بين الغريمين التقليديين: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.
وكشفت القرعة عن مواجهات قوية لا تقل إثاره عن مثيلاتها مباراة يوفنتوس وبرشلونة؛ حيث وضعت مانشستر يونايتد بمواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد أمام إنتر ميلان وبايرن ميونخ ضد أتلتيكو مدريد.