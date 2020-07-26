"إيداع" تعلن نقل الأسهم المجانية لـ"أرامكو " إلى المساهمين المستحقين

لكل مكتتب سعودي احتفظ بأسهم الشركة بصورة مستمرة وغير منقطعة

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، اليوم، نقل الأسهم المجانية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين بتاريخ 04 / 12 / 1441هـ الموافق 25 / 07 / 2020م.

جاء ذلك في بيان للشركة عبر موقع تداول صباح اليوم.

وأمس السبت بدأ نقل الأسهم المجانية لشركة "أرامكو السعودية" إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقّين حيث إن الأسهم المجانية مستحقة لكل مكتتب سعودي احتفظ بأسهم طرح شركة أرامكو السعودية بصورة مستمرة وغير منقطعة منذ إدراج الشركة في السوق السعودي حتى نهاية تداول يوم 7 يونيو 2020 (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية).

وسيحصل الفرد المستحق على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 10 أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى.

يذكر أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("مركز الإيداع") أسست عام 2016 بموجب نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية ("تداول") برأسمال قدره (400,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (40,000,000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودية.

وتتمثل أنشطة مركز الإيداع بالأعمال المتعلقة بإيداع الأوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها ومقاصتها، وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة. كذلك يقوم مركز الإيداع بإيداع وإدارة سجلات مصدري الأوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير والإشعارات والمعلومات، إضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز الإيداع تقديمها وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.