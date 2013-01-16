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بالدبلوم والبكالوريوس ووفق الاحترازات.. "تقني الرياض" تستقبل 43 ألف متدرب ومتدربة

بكامل الاستعدادات والتهيئة بما يتوافق مع المتطلبات الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة

استقبلت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض (43) ألف متدرب ومتدربة في كل من الكليات التقنية للبنين والبنات بمرحلتَي الدبلوم والبكالوريوس، وفروع الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعاهد العمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الثاني من عام 1443هـ.

وأكّد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل؛ أن التدريب انطلق اعتباراً من اليوم بكامل الاستعدادات والتهيئة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات ذات الاختصاص.

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بالدبلوم والبكالوريوس ووفق الاحترازات.. "تقني الرياض" تستقبل 43 ألف متدرب ومتدربة
سبق

استقبلت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض (43) ألف متدرب ومتدربة في كل من الكليات التقنية للبنين والبنات بمرحلتَي الدبلوم والبكالوريوس، وفروع الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعاهد العمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الثاني من عام 1443هـ.

وأكّد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل؛ أن التدريب انطلق اعتباراً من اليوم بكامل الاستعدادات والتهيئة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات ذات الاختصاص.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:36 AM

بالدبلوم والبكالوريوس ووفق الاحترازات.. "تقني الرياض" تستقبل 43 ألف متدرب ومتدربة

بكامل الاستعدادات والتهيئة بما يتوافق مع المتطلبات الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبلت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض (43) ألف متدرب ومتدربة في كل من الكليات التقنية للبنين والبنات بمرحلتَي الدبلوم والبكالوريوس، وفروع الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعاهد العمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الثاني من عام 1443هـ.

وأكّد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل؛ أن التدريب انطلق اعتباراً من اليوم بكامل الاستعدادات والتهيئة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات ذات الاختصاص.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,581
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,477
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

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