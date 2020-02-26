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"تقنية جدة" تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات والتدريب التقني بمكة

لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة

استضافت الكلية التقنية بجدة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لوكلاء الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، ووكلاء جامعات: الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى، وجامعة الطائف، وجامعة جدة للشؤون التعليمية، وعمداء وعميدات الكليات التقنية بمنطقة مكة المكرمة.

ورحّب الدكتور "الزهراني" في بداية الاجتماع بالمشاركين والمشاركات، مستعرضًا النتائج الملموسة التي تحققت من خلال هذه المنظومة، والتي ستعمل على تفعيل كل التوصيات، بما يخدم الطلاب والطالبات وجودة الخدمات المقدمة لهم.

ثم استعرض منسق اللقاء الدكتور هاني برديسي، متابعة وتوصيات الاجتماع السابق، بعد ذلك رأس وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني؛ الجلسة الأولى، والتي شارك بها المشرف على أعمال وكالة جامعة أم القرى للشؤون التعليمية بمحور شؤون الطلاب، ووكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير بمحور الجودة، ثم المشرف العام على الشؤون التعليمية بجامعة جدة بمحور تجربة جامعة جدة في استقطاب ورعاية الموهوبين.

بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية، برئاسة عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط، وشارك بها وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير بمحور القبول الموحد، ثم وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية بمحور المواءمة مع سوق العمل، ثم عميد الكلية التقنية بجدة بمحور التدريب والتطوير.

واختُتم الاجتماع بالإعلان عن عدد من التوصيات في سبيل التكامل بين وكالات الجامعات والتدريب التقني، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة واستكمال منظومة التعاون، بما يحقق الأهداف والأدوار المطلوبة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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"تقنية جدة" تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات والتدريب التقني بمكة
سبق

استضافت الكلية التقنية بجدة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لوكلاء الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، ووكلاء جامعات: الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى، وجامعة الطائف، وجامعة جدة للشؤون التعليمية، وعمداء وعميدات الكليات التقنية بمنطقة مكة المكرمة.

ورحّب الدكتور "الزهراني" في بداية الاجتماع بالمشاركين والمشاركات، مستعرضًا النتائج الملموسة التي تحققت من خلال هذه المنظومة، والتي ستعمل على تفعيل كل التوصيات، بما يخدم الطلاب والطالبات وجودة الخدمات المقدمة لهم.

ثم استعرض منسق اللقاء الدكتور هاني برديسي، متابعة وتوصيات الاجتماع السابق، بعد ذلك رأس وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني؛ الجلسة الأولى، والتي شارك بها المشرف على أعمال وكالة جامعة أم القرى للشؤون التعليمية بمحور شؤون الطلاب، ووكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير بمحور الجودة، ثم المشرف العام على الشؤون التعليمية بجامعة جدة بمحور تجربة جامعة جدة في استقطاب ورعاية الموهوبين.

بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية، برئاسة عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط، وشارك بها وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير بمحور القبول الموحد، ثم وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية بمحور المواءمة مع سوق العمل، ثم عميد الكلية التقنية بجدة بمحور التدريب والتطوير.

واختُتم الاجتماع بالإعلان عن عدد من التوصيات في سبيل التكامل بين وكالات الجامعات والتدريب التقني، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة واستكمال منظومة التعاون، بما يحقق الأهداف والأدوار المطلوبة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
07:10 PM

"تقنية جدة" تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات والتدريب التقني بمكة

لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استضافت الكلية التقنية بجدة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لوكلاء الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، ووكلاء جامعات: الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى، وجامعة الطائف، وجامعة جدة للشؤون التعليمية، وعمداء وعميدات الكليات التقنية بمنطقة مكة المكرمة.

ورحّب الدكتور "الزهراني" في بداية الاجتماع بالمشاركين والمشاركات، مستعرضًا النتائج الملموسة التي تحققت من خلال هذه المنظومة، والتي ستعمل على تفعيل كل التوصيات، بما يخدم الطلاب والطالبات وجودة الخدمات المقدمة لهم.

ثم استعرض منسق اللقاء الدكتور هاني برديسي، متابعة وتوصيات الاجتماع السابق، بعد ذلك رأس وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني؛ الجلسة الأولى، والتي شارك بها المشرف على أعمال وكالة جامعة أم القرى للشؤون التعليمية بمحور شؤون الطلاب، ووكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير بمحور الجودة، ثم المشرف العام على الشؤون التعليمية بجامعة جدة بمحور تجربة جامعة جدة في استقطاب ورعاية الموهوبين.

بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية، برئاسة عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط، وشارك بها وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير بمحور القبول الموحد، ثم وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية بمحور المواءمة مع سوق العمل، ثم عميد الكلية التقنية بجدة بمحور التدريب والتطوير.

واختُتم الاجتماع بالإعلان عن عدد من التوصيات في سبيل التكامل بين وكالات الجامعات والتدريب التقني، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة واستكمال منظومة التعاون، بما يحقق الأهداف والأدوار المطلوبة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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