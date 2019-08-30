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بالأسماء.. المكلفون بالعمل في مدارس "تعليم الكبار" بشقراء

قرار معتمد شَمِلَ قادة ومعلمين ومرشدين ومحضّري المختبرات

اعتمد مدير تعليم شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة، أسماء قادة المدارس والمعلمين والمرشدين ومحضري المختبرات المكلفين، بالعمل في "تعليم الكبار".

وشمل القرار، تكليف أكثر من ٨٠ معلمًا، و٧ قادة مدارس، و٦ مرشدين، و٣ "محضري مختبرات"، في ٧ مدارس لتعليم الكبار في محافظة شقراء، ومحافظة مرات، ومركز القسب؛ حيث تنشر "سبق" أسماء المكلفين في العمل في مدارس تعليم الكبار في البيان التالي:

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. المكلفون بالعمل في مدارس "تعليم الكبار" بشقراء
سبق

اعتمد مدير تعليم شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة، أسماء قادة المدارس والمعلمين والمرشدين ومحضري المختبرات المكلفين، بالعمل في "تعليم الكبار".

وشمل القرار، تكليف أكثر من ٨٠ معلمًا، و٧ قادة مدارس، و٦ مرشدين، و٣ "محضري مختبرات"، في ٧ مدارس لتعليم الكبار في محافظة شقراء، ومحافظة مرات، ومركز القسب؛ حيث تنشر "سبق" أسماء المكلفين في العمل في مدارس تعليم الكبار في البيان التالي:

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
03:16 PM

بالأسماء.. المكلفون بالعمل في مدارس "تعليم الكبار" بشقراء

قرار معتمد شَمِلَ قادة ومعلمين ومرشدين ومحضّري المختبرات

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فلاح الجوفان - شقراء
0
1,428

اعتمد مدير تعليم شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة، أسماء قادة المدارس والمعلمين والمرشدين ومحضري المختبرات المكلفين، بالعمل في "تعليم الكبار".

وشمل القرار، تكليف أكثر من ٨٠ معلمًا، و٧ قادة مدارس، و٦ مرشدين، و٣ "محضري مختبرات"، في ٧ مدارس لتعليم الكبار في محافظة شقراء، ومحافظة مرات، ومركز القسب؛ حيث تنشر "سبق" أسماء المكلفين في العمل في مدارس تعليم الكبار في البيان التالي:

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53.8 مليار

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