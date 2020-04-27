النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

طيران الإمارات.. 500 ألف طلب استرداد وفي هذا الشهر سننتهي من كل المطالبات

تم إلغاؤها بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد

تعتزم شركة "طيران الإمارات" تعزيز العمل على تسريع إنجاز طلبات العملاء باسترداد أموالهم التي دفعوها لشراء بطاقات سفر على رحلات تم إلغاؤها؛ بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإنها تلقّت نحو نصف مليون طلب استرداد، وتقوم باتخاذ خطوات استباقية لبرمجة إجراءاتها النهائية، وتعزيز مواردها؛ بهدف تسريع إنجاز معاملات استرداد الأموال.

وأوضحت الشركة أنها تتعامل قبل الأزمة مع ما يقرب من 35 ألف طلب استرداد في الشهر الواحد، أما الآن فإنها تتأهب للتعامل مع 150 ألف طلب شهرياً، حيث وضعت هدفاً لإنجاز جميع الطلبات المتراكمة بحلول أغسطس المقبل.

وقال رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك: "نشهد حالياً كما غيرنا من الناقلات الجوية الأخرى ظروفاً صعبة، وعلى الرغم من أننا نستنفد احتياطياتنا النقدية؛ لتلبية طلبات استرداد الأموال، إلا أننا نعتبر ذلك واجبنا، ونتحمل مسؤوليتنا، ونؤكد لعملائنا وشركائنا التجاريين أننا ملتزمون بتلبية طلباتهم، وأننا نبذل قصارى جهدنا لتسريع إعادة أموالهم".

طيران الإمارات

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
طيران الإمارات.. 500 ألف طلب استرداد وفي هذا الشهر سننتهي من كل المطالبات
سبق

تعتزم شركة "طيران الإمارات" تعزيز العمل على تسريع إنجاز طلبات العملاء باسترداد أموالهم التي دفعوها لشراء بطاقات سفر على رحلات تم إلغاؤها؛ بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإنها تلقّت نحو نصف مليون طلب استرداد، وتقوم باتخاذ خطوات استباقية لبرمجة إجراءاتها النهائية، وتعزيز مواردها؛ بهدف تسريع إنجاز معاملات استرداد الأموال.

وأوضحت الشركة أنها تتعامل قبل الأزمة مع ما يقرب من 35 ألف طلب استرداد في الشهر الواحد، أما الآن فإنها تتأهب للتعامل مع 150 ألف طلب شهرياً، حيث وضعت هدفاً لإنجاز جميع الطلبات المتراكمة بحلول أغسطس المقبل.

وقال رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك: "نشهد حالياً كما غيرنا من الناقلات الجوية الأخرى ظروفاً صعبة، وعلى الرغم من أننا نستنفد احتياطياتنا النقدية؛ لتلبية طلبات استرداد الأموال، إلا أننا نعتبر ذلك واجبنا، ونتحمل مسؤوليتنا، ونؤكد لعملائنا وشركائنا التجاريين أننا ملتزمون بتلبية طلباتهم، وأننا نبذل قصارى جهدنا لتسريع إعادة أموالهم".

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
02:47 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
03:57 PM

طيران الإمارات.. 500 ألف طلب استرداد وفي هذا الشهر سننتهي من كل المطالبات

تم إلغاؤها بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد

A A A
خالد خليل - الرياض
0
2,239

تعتزم شركة "طيران الإمارات" تعزيز العمل على تسريع إنجاز طلبات العملاء باسترداد أموالهم التي دفعوها لشراء بطاقات سفر على رحلات تم إلغاؤها؛ بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإنها تلقّت نحو نصف مليون طلب استرداد، وتقوم باتخاذ خطوات استباقية لبرمجة إجراءاتها النهائية، وتعزيز مواردها؛ بهدف تسريع إنجاز معاملات استرداد الأموال.

وأوضحت الشركة أنها تتعامل قبل الأزمة مع ما يقرب من 35 ألف طلب استرداد في الشهر الواحد، أما الآن فإنها تتأهب للتعامل مع 150 ألف طلب شهرياً، حيث وضعت هدفاً لإنجاز جميع الطلبات المتراكمة بحلول أغسطس المقبل.

وقال رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك: "نشهد حالياً كما غيرنا من الناقلات الجوية الأخرى ظروفاً صعبة، وعلى الرغم من أننا نستنفد احتياطياتنا النقدية؛ لتلبية طلبات استرداد الأموال، إلا أننا نعتبر ذلك واجبنا، ونتحمل مسؤوليتنا، ونؤكد لعملائنا وشركائنا التجاريين أننا ملتزمون بتلبية طلباتهم، وأننا نبذل قصارى جهدنا لتسريع إعادة أموالهم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,205
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,655
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,678

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة