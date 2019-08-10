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أمطار في جدة والسحب الركامية تتحرك صوب مكة والمشاعر المقدسة

الأرصاد كانت قد أصدرت عدة تنبيهات لحالات ماطرة بالمنطقة

تشهد أحياء متفرقة بجدة، هطولات متفاوتة؛ حيث شهد حي الحرازات شرق #جدة أمطارًا غزيرة وسط حالة سحب ركامية شرق وجنوب #جدة.

ووفق موقع طقس العرب، تشير صور الأقمار الاصطناعية، إلى بدء تكاثر سحب ركامية ماطرة في المناطق الواقعة إلى الشرق من مدينة جدة، إضافة إلى أجزاء مختلفة من الباحة وعسير وجازان، ويحتمل تطور وتحرك السحب الركامية من شرق مدينة جدة نحو مدينة مكة والمشاعر المقدسة وما حولها، خلال الساعات القليلة القادمة، وما قد يرافقها من نشاط للرياح وإثارة الأتربة.

وكانت الأرصاد، قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار في جدة والسحب الركامية تتحرك صوب مكة والمشاعر المقدسة
سبق

تشهد أحياء متفرقة بجدة، هطولات متفاوتة؛ حيث شهد حي الحرازات شرق #جدة أمطارًا غزيرة وسط حالة سحب ركامية شرق وجنوب #جدة.

ووفق موقع طقس العرب، تشير صور الأقمار الاصطناعية، إلى بدء تكاثر سحب ركامية ماطرة في المناطق الواقعة إلى الشرق من مدينة جدة، إضافة إلى أجزاء مختلفة من الباحة وعسير وجازان، ويحتمل تطور وتحرك السحب الركامية من شرق مدينة جدة نحو مدينة مكة والمشاعر المقدسة وما حولها، خلال الساعات القليلة القادمة، وما قد يرافقها من نشاط للرياح وإثارة الأتربة.

وكانت الأرصاد، قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:26 PM

أمطار في جدة والسحب الركامية تتحرك صوب مكة والمشاعر المقدسة

الأرصاد كانت قد أصدرت عدة تنبيهات لحالات ماطرة بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد أحياء متفرقة بجدة، هطولات متفاوتة؛ حيث شهد حي الحرازات شرق #جدة أمطارًا غزيرة وسط حالة سحب ركامية شرق وجنوب #جدة.

ووفق موقع طقس العرب، تشير صور الأقمار الاصطناعية، إلى بدء تكاثر سحب ركامية ماطرة في المناطق الواقعة إلى الشرق من مدينة جدة، إضافة إلى أجزاء مختلفة من الباحة وعسير وجازان، ويحتمل تطور وتحرك السحب الركامية من شرق مدينة جدة نحو مدينة مكة والمشاعر المقدسة وما حولها، خلال الساعات القليلة القادمة، وما قد يرافقها من نشاط للرياح وإثارة الأتربة.

وكانت الأرصاد، قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.

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