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"الصحة" تعلن عدد المبادرين بالإفصاح عن وجودهم في إيران: 128 مواطناً

قدّمت الشكر لهم ودعت الجميع إلى الإفصاح خلال المهلة المحدّدة بالاتصال عليها

أعلنت "الصحة" أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن وجودهم في إيران حتى صباح اليوم السبت، بلغ ١٢٨ مواطناً؛ منهم ٢٦ مواطناً موجوداً حالياً داخل المملكة و٩٥ مواطناً موجوداً حالياً في إيران، إضافةً إلى ٧ مواطنين موجودين حالياً في دول أخرى.

وقدّمت "الصحة" شكرها لجميع المفصحين، على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ حتى نهاية اليوم السبت، والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم التي تنتهي بنهاية اليوم السبت 12 رجب 1441 هـ الموافق 7 مارس 2020 م؛ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

‏‫

وطالبت "الصحة"، الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدّي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعت المواطنين والمقيمين كافة، إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة"؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد المبادرين بالافصاح عن تواجدهم في إيران العفو عن المواطنين المسافرين إلى إيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن عدد المبادرين بالإفصاح عن وجودهم في إيران: 128 مواطناً
سبق

أعلنت "الصحة" أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن وجودهم في إيران حتى صباح اليوم السبت، بلغ ١٢٨ مواطناً؛ منهم ٢٦ مواطناً موجوداً حالياً داخل المملكة و٩٥ مواطناً موجوداً حالياً في إيران، إضافةً إلى ٧ مواطنين موجودين حالياً في دول أخرى.

وقدّمت "الصحة" شكرها لجميع المفصحين، على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ حتى نهاية اليوم السبت، والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم التي تنتهي بنهاية اليوم السبت 12 رجب 1441 هـ الموافق 7 مارس 2020 م؛ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

‏‫

وطالبت "الصحة"، الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدّي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعت المواطنين والمقيمين كافة، إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة"؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
01:10 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:50 PM

"الصحة" تعلن عدد المبادرين بالإفصاح عن وجودهم في إيران: 128 مواطناً

قدّمت الشكر لهم ودعت الجميع إلى الإفصاح خلال المهلة المحدّدة بالاتصال عليها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
24
31,232

أعلنت "الصحة" أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن وجودهم في إيران حتى صباح اليوم السبت، بلغ ١٢٨ مواطناً؛ منهم ٢٦ مواطناً موجوداً حالياً داخل المملكة و٩٥ مواطناً موجوداً حالياً في إيران، إضافةً إلى ٧ مواطنين موجودين حالياً في دول أخرى.

وقدّمت "الصحة" شكرها لجميع المفصحين، على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ حتى نهاية اليوم السبت، والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم التي تنتهي بنهاية اليوم السبت 12 رجب 1441 هـ الموافق 7 مارس 2020 م؛ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

‏‫

وطالبت "الصحة"، الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدّي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعت المواطنين والمقيمين كافة، إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة"؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.

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