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"دمّروني وولدي" .. معنّفة تستغيث بمركز البلاغات فيُجيبها .. مَن وقف معها؟

قالت: سلبوا حقوقي وتسبّبوا في تعب نفسي وجسدي وتعرَّضت للتهديد قبل أيام

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة معنّفة عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من العنف الذي تعرّضت له: "أختي الكريمة: موجودون لخدمتك, نأمل منك كرماً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".

وكانت المعنّفة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر" للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرّضت له وما سُلب منها من أبسط حقوقها.

وقالت إن طليقها هو أكثر مَن وقف معها لحمايتها وإعادة حقوقها التي أُخذت منها عن طريق أقاربها الذين دمّروها ودمّروا ولدها وتسبّبوا لها في تعب نفسي وجسدي وتعرّضت للتهديد قبل أيام عدة.

مركز بلاغات العنف الأسري وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مناشدة معنفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دمّروني وولدي" .. معنّفة تستغيث بمركز البلاغات فيُجيبها .. مَن وقف معها؟
سبق

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة معنّفة عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من العنف الذي تعرّضت له: "أختي الكريمة: موجودون لخدمتك, نأمل منك كرماً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".

وكانت المعنّفة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر" للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرّضت له وما سُلب منها من أبسط حقوقها.

وقالت إن طليقها هو أكثر مَن وقف معها لحمايتها وإعادة حقوقها التي أُخذت منها عن طريق أقاربها الذين دمّروها ودمّروا ولدها وتسبّبوا لها في تعب نفسي وجسدي وتعرّضت للتهديد قبل أيام عدة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
08:48 AM

"دمّروني وولدي" .. معنّفة تستغيث بمركز البلاغات فيُجيبها .. مَن وقف معها؟

قالت: سلبوا حقوقي وتسبّبوا في تعب نفسي وجسدي وتعرَّضت للتهديد قبل أيام

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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4,457

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة معنّفة عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من العنف الذي تعرّضت له: "أختي الكريمة: موجودون لخدمتك, نأمل منك كرماً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".

وكانت المعنّفة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر" للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرّضت له وما سُلب منها من أبسط حقوقها.

وقالت إن طليقها هو أكثر مَن وقف معها لحمايتها وإعادة حقوقها التي أُخذت منها عن طريق أقاربها الذين دمّروها ودمّروا ولدها وتسبّبوا لها في تعب نفسي وجسدي وتعرّضت للتهديد قبل أيام عدة.

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