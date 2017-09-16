الاتفاق يضرب شباك الحزم بسداسية نظيفة

في الجولة الثالثة من الدوري السعودي

كسب فريق الاتفاق نظيره الحزم بستة أهداف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الحزم في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده النقطي إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الحزم عند نقطة واحدة.



بدأ العرض الذي نصبه الاتفاق في شباك الحزم بهدف عند الدقيقة الخامسة عشرة من ضربة جزاء نفذها فيليب كيش.

وعند الدقيقة التاسعة عشرة ضاعف روجيريو النتيجة لصالح الاتفاق بانطلاقة جميلة من وسط الملعب، راوغ بها عددًا من مدافعي الحزم وسددها على مشارف منطقة العمليات، محرزًا الهدف الثاني لفريقه.

وعند الدقيقة 38 أمن الاتفاقيون على نقاط المواجهة بتسجيل الهدف الثالث عبر "سليمان دوكارا" من نقطة الجزاء لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف اتفاقية دون مقابل.

بدأ الشوط الثاني واستمرت سيطرة الاتفاق طولًا وعرضًا وسط نقل سلس ومميز للكرة بين أقدام لاعبيه، وظهر الشاب حامد الغامدي بهدف رابع لفريقه عند الدقيقة 58 بعد تلقّيه كرة من روجيريو من الجهة اليسرى، استلمها داخل المنطقة دون مضايقة وسددها في الشباك.

وعند الدقيقة 68 تلقى روجيريو كرة طويلة من الجهة اليمنى، تفوق من خلالها على خط الدفاع الذي يلعب بنهج مصيدة التسلسل، وراوغ خط الدفاع بأكمله ومن ثم تجاوز الحارس بمهارة عالية وسددها هدفًا خامسًا لفريقه.



وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة اختتم سليمان دوكارا مهرجان أهداف فريقه بتسجيله الهدف السادس، ليعلن حكم المواجهة بعد ذلك نهاية اللقاء بفوز اتفاقي عريض قوامه ستة أهداف نظيفة.

