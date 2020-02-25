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"الحبردي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 14

رفع حمد بن الغفيلي بن محمد الحبردي، خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته للمرتبة الـ14.

وأعرب "الحبردي" عن اعتزازه بهذه الثقة الغاليه من قبل القيادة الحكيمة، والتي ستكون حافزًا له على بذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وقدّم بالغ شكره وتقديره لوزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على هذه الترقية، داعيًا المولى الكريم أن تكون له عونًا على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه، وأن يكون على الدوام عند حسن الظن به.

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"الحبردي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 14
سبق

رفع حمد بن الغفيلي بن محمد الحبردي، خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته للمرتبة الـ14.

وأعرب "الحبردي" عن اعتزازه بهذه الثقة الغاليه من قبل القيادة الحكيمة، والتي ستكون حافزًا له على بذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وقدّم بالغ شكره وتقديره لوزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على هذه الترقية، داعيًا المولى الكريم أن تكون له عونًا على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه، وأن يكون على الدوام عند حسن الظن به.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
05:56 PM

"الحبردي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 14

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع حمد بن الغفيلي بن محمد الحبردي، خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته للمرتبة الـ14.

وأعرب "الحبردي" عن اعتزازه بهذه الثقة الغاليه من قبل القيادة الحكيمة، والتي ستكون حافزًا له على بذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وقدّم بالغ شكره وتقديره لوزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على هذه الترقية، داعيًا المولى الكريم أن تكون له عونًا على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه، وأن يكون على الدوام عند حسن الظن به.

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