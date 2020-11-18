لبنان.. "كورونا" يصيب 2084 شخصًا جديدًا ويقتل 13
عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 110037
سجَّل لبنان 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 110037 إصابة.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات وصل إلى 852 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.
وأضافت الوزارة بأن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 62528.
فيروس كورونا الجديد
لبنان.. "كورونا" يصيب 2084 شخصًا جديدًا ويقتل 13
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-18
سجَّل لبنان 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 110037 إصابة.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات وصل إلى 852 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.
وأضافت الوزارة بأن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 62528.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
08:25 PM
لبنان.. "كورونا" يصيب 2084 شخصًا جديدًا ويقتل 13
عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 110037
سجَّل لبنان 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 110037 إصابة.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات وصل إلى 852 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.
وأضافت الوزارة بأن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 62528.