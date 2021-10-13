النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القثامي" يقف على مراحل الإنجاز بمبادرة تحسين المشهد الحضري بالطائف

تفقد الأعمال المنفذة من رصف طرق وطلاء محددات المسارات ورفع للمخلفات

قام أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بجولة ميدانية على سير العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف، ورافقه مختصون من الأمانة، واطلع على ما أنجزته فرق العمل الميدانية من أعمال ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري خلال الشهرين الماضيين.

وقد شملت الأعمال المنفذة طلاء محددات المسارات بشبكة الطرق الداخلية، وأعمال الترصيف والدهانات، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات والسيارات التالفة والهياكل الخربة وصيانة شبكات الطرق الرئيسة والداخلية، وتحسين مداخل ومخارج المدينة والميادين، وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وفق خطة المعالجة الشاملة والتي تعمل عليها الأمانة بآلية تنفيذ سريعة تشمل رصد ومعالجة الملاحظات خلال فترة زمنية وجيزة.

فيما وجه أمين الطائف العاملين في المبادرة بضرورة تعزيز كفاءة المخرجات النهائية لكافة الأعمال، وتسريع وتيرة الإنجاز بمشاريع معالجة التشوه البصري الجارية، ودعم العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة، وزيادة الفرق العاملة بمشاريع التحسين، بالمواقع ذات الحاجة، مع الالتزام بمعايير الجودة خلال التنفيذ، وضمان عدم نشوء التشوهات مرة أخرى بالمواقع التي تمت معالجتها، مشيداً بالجهود المبذولة من الوكالات والإدارات المختصة مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في الأعمال التي عالجت التشوهات البصرية.

ونوه "القثامي "بدعم الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أعمال الأمانة في مشاريع تحسين المشهد الحضري وإسهام ذلك في إبراز الجهود المبذولة وتقديم خدمة مميزة للأهالي والزوار.

وأكد أمين الطائف على دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمشاريع تحسين المشهد الحضري من خلال مبادرة (صور وأرسل) والتي سهلت تقديم البلاغات مدعومة بالصورة والموقع عبر تطبيق (بلدي) بخطوات سهلة على المواطنين، وقيام فرق المعالجة بتنفيذ الأعمال الميدانية الفورية وتصحيح الملاحظات في حينها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"القثامي" يقف على مراحل الإنجاز بمبادرة تحسين المشهد الحضري بالطائف
سبق

قام أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بجولة ميدانية على سير العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف، ورافقه مختصون من الأمانة، واطلع على ما أنجزته فرق العمل الميدانية من أعمال ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري خلال الشهرين الماضيين.

وقد شملت الأعمال المنفذة طلاء محددات المسارات بشبكة الطرق الداخلية، وأعمال الترصيف والدهانات، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات والسيارات التالفة والهياكل الخربة وصيانة شبكات الطرق الرئيسة والداخلية، وتحسين مداخل ومخارج المدينة والميادين، وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وفق خطة المعالجة الشاملة والتي تعمل عليها الأمانة بآلية تنفيذ سريعة تشمل رصد ومعالجة الملاحظات خلال فترة زمنية وجيزة.

فيما وجه أمين الطائف العاملين في المبادرة بضرورة تعزيز كفاءة المخرجات النهائية لكافة الأعمال، وتسريع وتيرة الإنجاز بمشاريع معالجة التشوه البصري الجارية، ودعم العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة، وزيادة الفرق العاملة بمشاريع التحسين، بالمواقع ذات الحاجة، مع الالتزام بمعايير الجودة خلال التنفيذ، وضمان عدم نشوء التشوهات مرة أخرى بالمواقع التي تمت معالجتها، مشيداً بالجهود المبذولة من الوكالات والإدارات المختصة مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في الأعمال التي عالجت التشوهات البصرية.

ونوه "القثامي "بدعم الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أعمال الأمانة في مشاريع تحسين المشهد الحضري وإسهام ذلك في إبراز الجهود المبذولة وتقديم خدمة مميزة للأهالي والزوار.

وأكد أمين الطائف على دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمشاريع تحسين المشهد الحضري من خلال مبادرة (صور وأرسل) والتي سهلت تقديم البلاغات مدعومة بالصورة والموقع عبر تطبيق (بلدي) بخطوات سهلة على المواطنين، وقيام فرق المعالجة بتنفيذ الأعمال الميدانية الفورية وتصحيح الملاحظات في حينها.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
09:31 PM

"القثامي" يقف على مراحل الإنجاز بمبادرة تحسين المشهد الحضري بالطائف

تفقد الأعمال المنفذة من رصف طرق وطلاء محددات المسارات ورفع للمخلفات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
1,980

قام أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بجولة ميدانية على سير العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف، ورافقه مختصون من الأمانة، واطلع على ما أنجزته فرق العمل الميدانية من أعمال ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري خلال الشهرين الماضيين.

وقد شملت الأعمال المنفذة طلاء محددات المسارات بشبكة الطرق الداخلية، وأعمال الترصيف والدهانات، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات والسيارات التالفة والهياكل الخربة وصيانة شبكات الطرق الرئيسة والداخلية، وتحسين مداخل ومخارج المدينة والميادين، وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وفق خطة المعالجة الشاملة والتي تعمل عليها الأمانة بآلية تنفيذ سريعة تشمل رصد ومعالجة الملاحظات خلال فترة زمنية وجيزة.

فيما وجه أمين الطائف العاملين في المبادرة بضرورة تعزيز كفاءة المخرجات النهائية لكافة الأعمال، وتسريع وتيرة الإنجاز بمشاريع معالجة التشوه البصري الجارية، ودعم العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة، وزيادة الفرق العاملة بمشاريع التحسين، بالمواقع ذات الحاجة، مع الالتزام بمعايير الجودة خلال التنفيذ، وضمان عدم نشوء التشوهات مرة أخرى بالمواقع التي تمت معالجتها، مشيداً بالجهود المبذولة من الوكالات والإدارات المختصة مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في الأعمال التي عالجت التشوهات البصرية.

ونوه "القثامي "بدعم الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أعمال الأمانة في مشاريع تحسين المشهد الحضري وإسهام ذلك في إبراز الجهود المبذولة وتقديم خدمة مميزة للأهالي والزوار.

وأكد أمين الطائف على دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمشاريع تحسين المشهد الحضري من خلال مبادرة (صور وأرسل) والتي سهلت تقديم البلاغات مدعومة بالصورة والموقع عبر تطبيق (بلدي) بخطوات سهلة على المواطنين، وقيام فرق المعالجة بتنفيذ الأعمال الميدانية الفورية وتصحيح الملاحظات في حينها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة