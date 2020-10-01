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الجزائر.. إصابة 160 شخصاً جديداً بـ "كورونا"

تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الجزائرية اليوم (الخميس)، بتسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي إلى 51.690 حالة.

وبين الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة إضافية خلال نفس الفترة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1.741 حالة.

وأضافت أن 108 أشخاص غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 36.282 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر.. إصابة 160 شخصاً جديداً بـ "كورونا"
سبق

أفادت وزارة الصحة الجزائرية اليوم (الخميس)، بتسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي إلى 51.690 حالة.

وبين الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة إضافية خلال نفس الفترة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1.741 حالة.

وأضافت أن 108 أشخاص غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 36.282 حالة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:21 PM

الجزائر.. إصابة 160 شخصاً جديداً بـ "كورونا"

تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أفادت وزارة الصحة الجزائرية اليوم (الخميس)، بتسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي إلى 51.690 حالة.

وبين الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة إضافية خلال نفس الفترة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1.741 حالة.

وأضافت أن 108 أشخاص غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 36.282 حالة.

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