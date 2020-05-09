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الكويت.. شفاء 156 حالة يرفع عدد المتعافين من كورونا إلى 2622

بعد عدد من التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية للتأكد من وضعهم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2622 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. شفاء 156 حالة يرفع عدد المتعافين من كورونا إلى 2622
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2622 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:51 PM

الكويت.. شفاء 156 حالة يرفع عدد المتعافين من كورونا إلى 2622

بعد عدد من التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية للتأكد من وضعهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2622 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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