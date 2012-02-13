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ضبط 21 طن مواد غذائية فاسدة في منشأة غير مرخصة بالمدينة المنوّرة

وسط تدني مستوى النظافة العامة ووجود الآفات والحشرات والأتربة داخلها

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 21 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في منشأة غير مرخصة بالمدينة المنوّرة.

وأوضحت "الهيئة" أن المنشأة المخالفة تقوم بنشاط تخزين المنتجات الغذائية دون الحصول على الترخيص من "الغذاء والدواء"، وسط تدني مستوى النظافة العامة ووجود الآفات والحشرات والأتربة داخل المنشأة.

وأشارت إلى أنها فرضت العقوبات المقررة بحق المنشأة المخالفة وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، إذ لا يحق لأي منشأة تحت إشراف "الهيئة" البدء بممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط والالتزام بالمتطلبات والمواصفات المقررة.

ويمكن التقديم على ترخيص لمزاولة النشاط لمستودع أو مركز توزيع أغذية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر النظام الإلكتروني الموحّد "غد" (https://ghad.sfda.gov.sa/ar/)، الذي يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل على المستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم، ودفع الرسوم المطلوبة وإنجاز إجراءاتهم المختلفة دون الحاجة إلى مراجعة فروع "الهيئة".

ودعت "الغذاء والدواء"، المستهلكين، إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الهيئة العامة للغذاء والدواء المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 21 طن مواد غذائية فاسدة في منشأة غير مرخصة بالمدينة المنوّرة
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 21 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في منشأة غير مرخصة بالمدينة المنوّرة.

وأوضحت "الهيئة" أن المنشأة المخالفة تقوم بنشاط تخزين المنتجات الغذائية دون الحصول على الترخيص من "الغذاء والدواء"، وسط تدني مستوى النظافة العامة ووجود الآفات والحشرات والأتربة داخل المنشأة.

وأشارت إلى أنها فرضت العقوبات المقررة بحق المنشأة المخالفة وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، إذ لا يحق لأي منشأة تحت إشراف "الهيئة" البدء بممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط والالتزام بالمتطلبات والمواصفات المقررة.

ويمكن التقديم على ترخيص لمزاولة النشاط لمستودع أو مركز توزيع أغذية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر النظام الإلكتروني الموحّد "غد" (https://ghad.sfda.gov.sa/ar/)، الذي يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل على المستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم، ودفع الرسوم المطلوبة وإنجاز إجراءاتهم المختلفة دون الحاجة إلى مراجعة فروع "الهيئة".

ودعت "الغذاء والدواء"، المستهلكين، إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
12:44 PM

ضبط 21 طن مواد غذائية فاسدة في منشأة غير مرخصة بالمدينة المنوّرة

وسط تدني مستوى النظافة العامة ووجود الآفات والحشرات والأتربة داخلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 21 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في منشأة غير مرخصة بالمدينة المنوّرة.

وأوضحت "الهيئة" أن المنشأة المخالفة تقوم بنشاط تخزين المنتجات الغذائية دون الحصول على الترخيص من "الغذاء والدواء"، وسط تدني مستوى النظافة العامة ووجود الآفات والحشرات والأتربة داخل المنشأة.

وأشارت إلى أنها فرضت العقوبات المقررة بحق المنشأة المخالفة وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، إذ لا يحق لأي منشأة تحت إشراف "الهيئة" البدء بممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط والالتزام بالمتطلبات والمواصفات المقررة.

ويمكن التقديم على ترخيص لمزاولة النشاط لمستودع أو مركز توزيع أغذية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر النظام الإلكتروني الموحّد "غد" (https://ghad.sfda.gov.sa/ar/)، الذي يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل على المستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم، ودفع الرسوم المطلوبة وإنجاز إجراءاتهم المختلفة دون الحاجة إلى مراجعة فروع "الهيئة".

ودعت "الغذاء والدواء"، المستهلكين، إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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