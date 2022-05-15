السودان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 1964 حالة
تسجيل 146 إصابة جديدة ووفاة واحدة
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفعت إلى 1964 حالة، متضمنة 91 وفاة، وتماثل 7 حالات جديدة للشفاء.
السودان
فيروس كورونا الجديد
السودان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 1964 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-15
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفعت إلى 1964 حالة، متضمنة 91 وفاة، وتماثل 7 حالات جديدة للشفاء.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:46 PM
السودان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 1964 حالة
تسجيل 146 إصابة جديدة ووفاة واحدة
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفعت إلى 1964 حالة، متضمنة 91 وفاة، وتماثل 7 حالات جديدة للشفاء.