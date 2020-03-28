9 جهات أمنية تنجح في تحقيق شعار #خليك_ببيتك

لليوم السادس على التوالي.. شوارع جدة خالية من المارة أثناء منع التجول

لليوم السادس على التوالي ظهرت شوارع مدينة جدة خالية من المارة تماماً، حيث استجاب سكانها لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنع التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، حفاظاً على سلامتهم لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشارك مساء اليوم، في تنفيذ الأمر الملكي 9 جهات أمنية، هي دوريات الأمن والشرطة والمرور وحرس الحدود وقوة الطوارئ وأمن الطرق والحرس الوطني وأمن المنشآت والمجاهدين، بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، لتطبيق شعار #خليك_ببيتك.

وتمكن رجال الأمن بتلك الجهات في فرض السيطرة على جميع مداخل ومخارج جدة وداخل الأحياء وعبر البحر الأحمر، ما أدى إلى خلو الشوارع تمامًا.