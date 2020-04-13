فيديو البطولة.. نائب أمير جازان يكرم مواطناً أنقذ 3 أشخاص من النيران

تعرضوا لحادث مروري بأحد الطرق الفرعية لقرية الحرجة بمحافظة ضمد

كرّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، المواطن يحيى بن محمد أحمد نقى، وذلك عقب تمكنه من إنقاذ ثلاث إشخاص من سيارتهم المشتعلة بالنيران بعد تعرضها لحادث مروري بأحد الطرق الفرعية لقرية الحرجة بمحافظة ضمد.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز على موقف المواطن "نقى" البطولي، وتفانيه في إنقاذ حياة ثلاث أشخاص بعد اندلاع النيران في مركبتهم؛ إثر تعرضهم لحادث مروري أدى لاشتعالها، مؤكداً أن هذا العمل البطولي والنبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه، عبّر المواطن يحيى نقى، عن اعتزازه بتكريم نائب أمير منطقة جازان له، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة الكريمة -أيدها الله- لأبنائها بمختلف مناطق المملكة، مبيناً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي، يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

وكان قد رصد مقطع فيديو مواطناً وهو ينقذ ثلاثة أشخاص من حادث مروري لسيارة مشتعلة ومنقلبة.