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عاصفة التنين تضرب مصر.. تحطم سيارات وإصابات واغلاق طرق

منخفض خطير يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أسفرت موجة الطقس السيء والأمطار الغزيرة في مصر بسبب "عاصفة التنين"، عن تحطم سيارات وغلق طرق، حيث اصطدمت سيارة بمظلة خشبية على كورنيش الإسكندرية، أدى إلى تحطمها وانهيار المظلة.

وتسببت موجه الطقس السيء في محافظة الفيوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في سقوط نخلة أدت إلى شلل مروري على الطريق، وتحطم عدد من السيارات.

كما شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، أمطارًا شديدة مصحوبة برياح وموجة برد على بعض المناطق، وتأثرت حركة الصيد والملاحة ببوغازي رشيد والمعدية وبحيرة إدكو، وتوقفت حركة البيع والشراء في العديد من الأسواق التجارية نتيجة سقوط الأمطار.

كما أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات إثر سقوط نخلة على سيارة أجرة، أثناء سيرها بطريق الخلوة مركز أخميم بسوهاج، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

ووفق موقع "روسيا اليوم" كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 12 مارس حتى السبت الموافق 14 مارس، حيث ‏تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تتساقط أمطار غزيرة.

وحذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـ"منخفض التنين" أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

عاصفة التنين مصر

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عاصفة التنين تضرب مصر.. تحطم سيارات وإصابات واغلاق طرق
سبق

أسفرت موجة الطقس السيء والأمطار الغزيرة في مصر بسبب "عاصفة التنين"، عن تحطم سيارات وغلق طرق، حيث اصطدمت سيارة بمظلة خشبية على كورنيش الإسكندرية، أدى إلى تحطمها وانهيار المظلة.

وتسببت موجه الطقس السيء في محافظة الفيوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في سقوط نخلة أدت إلى شلل مروري على الطريق، وتحطم عدد من السيارات.

كما شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، أمطارًا شديدة مصحوبة برياح وموجة برد على بعض المناطق، وتأثرت حركة الصيد والملاحة ببوغازي رشيد والمعدية وبحيرة إدكو، وتوقفت حركة البيع والشراء في العديد من الأسواق التجارية نتيجة سقوط الأمطار.

كما أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات إثر سقوط نخلة على سيارة أجرة، أثناء سيرها بطريق الخلوة مركز أخميم بسوهاج، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

ووفق موقع "روسيا اليوم" كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 12 مارس حتى السبت الموافق 14 مارس، حيث ‏تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تتساقط أمطار غزيرة.

وحذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـ"منخفض التنين" أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
02:40 PM

عاصفة التنين تضرب مصر.. تحطم سيارات وإصابات واغلاق طرق

منخفض خطير يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت موجة الطقس السيء والأمطار الغزيرة في مصر بسبب "عاصفة التنين"، عن تحطم سيارات وغلق طرق، حيث اصطدمت سيارة بمظلة خشبية على كورنيش الإسكندرية، أدى إلى تحطمها وانهيار المظلة.

وتسببت موجه الطقس السيء في محافظة الفيوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في سقوط نخلة أدت إلى شلل مروري على الطريق، وتحطم عدد من السيارات.

كما شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، أمطارًا شديدة مصحوبة برياح وموجة برد على بعض المناطق، وتأثرت حركة الصيد والملاحة ببوغازي رشيد والمعدية وبحيرة إدكو، وتوقفت حركة البيع والشراء في العديد من الأسواق التجارية نتيجة سقوط الأمطار.

كما أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات إثر سقوط نخلة على سيارة أجرة، أثناء سيرها بطريق الخلوة مركز أخميم بسوهاج، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

ووفق موقع "روسيا اليوم" كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 12 مارس حتى السبت الموافق 14 مارس، حيث ‏تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تتساقط أمطار غزيرة.

وحذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـ"منخفض التنين" أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

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