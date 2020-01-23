"تعليم الرياض" تستقبل 500 ألف طالب وطالبة من رياض الأطفال والابتدائي

في أول يوم دراسي حضوري ووكيل وزارة التعليم يتفقّد مدارس العاصمة

قام وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل اليوم بزيارة لمدرستي الفرزدق والملقا الابتدائية يرافقه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية في أول يوم لعودة طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة حضوريًّا في مدارسهم.

واطلع الدكتور "المقبل" على برنامج التهيئة في مدرسة الفرزدق لاستقبال طلابها، والذي قدّمت فيه المدرسة مجموعة من المسابقات للطلاب كما قدمت لهم جوائز وهدايا ترحيبا بهم في المدرسة وفرحا بعودتهم للدراسة الحضورية فيها.

إلى ذلك احتفت جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في "تعليم الرياض" بأكثر من 500 ألف من بطلابها وطالباتها؛ وذلك لعودتهم لإكمال تعليمهم حضوريًّا، وتزينت المدارس باللوحات والبالونات؛ ابتهاجًا بهذه المناسبة، وقامت العديد من المدارس بإحضار شخصيات كرتونية، وتقديم فقرات ترفيهية متنوعة لطلابها وطالباتها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من "وقاية".

ورحب مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بالطلاب والطالبات، مؤكدًا أن الإدارة قد أنهت كل الاستعدادات لعودة الطلاب والطالبات الحضورية ووفرت كل التجهيزات الخاصة بتنفيذ البروتوكولات الصحية المعتمدة للعودة الحضورية.

وكانت الإدارة قد أصدرت عددًا من التوجيهات الخاصة بالعودة الحضورية من بينها خدمات التغذية المدرسية والنقل المدرسي ومكافآت الطلاب؛ حيث أكدت للمدارس أهمية تطبيق البروتوكولات الصحية والاحترازات الوقائية الواردة في الدليل الإرشادي الوقائي للعودة الحضورية إلى المدارس.

وشددت الإدارة على استمرار إيقاف البيع في المقاصف المدرسية مع العمل على توفير نقاط لبيع المشروبات والوجبات المغلَّفة في أماكن متفرقة من مرافق المدرسة؛ تطبيقاً للتباعد، مشددةً على أن تكون المشروبات والوجبات مقدَّمة من المعامل المعتمدة في مجال تقديم الأغذية المدرسية ووفق الاشتراطات الصحية المتفق عليها بين وزارتي التعليم والصحة.

كما وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كافة مدارس مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بتنفيذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية والذي يحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الإدارة أن البرنامج يأتي لتهيئة الطلاب والطالبات للعودة الحضورية بعد انقطاعهم عن مدارسهم وبيئاتهم الصفية والتعليمية؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتأكيداً لأهمية سلامة الطلاب والطالبات أثناء حضورهم للمدرسة وزيادة دافعيتهم للتفاعل مع الأنشطة التعليمية مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الالتزام التام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من "وقاية".

من جانبهم، عبّر طلاب مدارس الملك فيصل بالرياض عن فرحتهم بعودتهم للمدرسة بعد مدّة طويلة انتهت بخير، ليبدأ العام الدّراسيّ الجديد حاملاً معه كلّ الطّاقات والطّموحات الّتي طال انتظارها، مؤكدين أنه قد حان الوقت لإطلاق هذه الطّاقات ونشرها وتحقيق النّجاحات المرجوّة على مقاعد الدّراسة مباشرة.