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الدراج الإسباني جوزيف بيتالو يتوَّج بلقب بطولة الدراجات الصحراوية "تيتان"

تُوِّج الدراج الإسباني جوزيف بيتالو بلقب بطولة الدراجات الصحراوية "تيتان" بنسختها الخامسة عشرة التي أُقيمت بمنطقة حائل ضمن موسم حائل 2019م؛ إذ جاء بالمركز الأول في الترتيب العام في ختام الجولة الرابعة (الأخيرة) بزمن 13.33.42، وحل ثانيًا مواطنه الإسباني جولين زيبرو بزمن 13:37:12، فيما جاء الإسباني أوسكار بيجول في المركز الثالث بزمن 13:51:36.

وجاءت بقية نتائج الترتيب العام على النحو الآتي:

المركز الرابع: أوريول كولوم

المركز الخامس: جوزي لويس قوميز

المركز السادس: تشافي فيقو

المركز السابع: إيميلو جوزي فيردو

المركز الثامن: تشافي بينيت

المركز التاسع: جينيز لوبيز

المركز العاشر: تشافير دياز

وشهدت الجولة الرابعة (الأخيرة) تنافسًا قويًّا بين المتسابقين بعد أن قطعوا مسافة 69 كم في مسار شديد الوعورة، تنوع بين مسارات صخرية ورملية في وسط سلسلة جبال أجا. وحقق الدراج جوزيه لويس قوميز المركز الأول للجولة الرابعة بزمن 2.11.17، وحقق الدراج جولين زيبرو المركز الثاني بزمن 2.11.31، وجاء جوزيف بيتالو ثالثًا بزمن 2.11.32.

يُشار إلى أن حائل استضافت السباق على مدى أربعة أيام في مسافة إجمالية تبلغ 366 كلم، بمشاركة نحو 150 متسابقًا من مختلف دول العالم.

بطولة الدراجات الصحراوية تيتان حائل

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الدراج الإسباني جوزيف بيتالو يتوَّج بلقب بطولة الدراجات الصحراوية "تيتان"
سبق

تُوِّج الدراج الإسباني جوزيف بيتالو بلقب بطولة الدراجات الصحراوية "تيتان" بنسختها الخامسة عشرة التي أُقيمت بمنطقة حائل ضمن موسم حائل 2019م؛ إذ جاء بالمركز الأول في الترتيب العام في ختام الجولة الرابعة (الأخيرة) بزمن 13.33.42، وحل ثانيًا مواطنه الإسباني جولين زيبرو بزمن 13:37:12، فيما جاء الإسباني أوسكار بيجول في المركز الثالث بزمن 13:51:36.

وجاءت بقية نتائج الترتيب العام على النحو الآتي:

المركز الرابع: أوريول كولوم

المركز الخامس: جوزي لويس قوميز

المركز السادس: تشافي فيقو

المركز السابع: إيميلو جوزي فيردو

المركز الثامن: تشافي بينيت

المركز التاسع: جينيز لوبيز

المركز العاشر: تشافير دياز

وشهدت الجولة الرابعة (الأخيرة) تنافسًا قويًّا بين المتسابقين بعد أن قطعوا مسافة 69 كم في مسار شديد الوعورة، تنوع بين مسارات صخرية ورملية في وسط سلسلة جبال أجا. وحقق الدراج جوزيه لويس قوميز المركز الأول للجولة الرابعة بزمن 2.11.17، وحقق الدراج جولين زيبرو المركز الثاني بزمن 2.11.31، وجاء جوزيف بيتالو ثالثًا بزمن 2.11.32.

يُشار إلى أن حائل استضافت السباق على مدى أربعة أيام في مسافة إجمالية تبلغ 366 كلم، بمشاركة نحو 150 متسابقًا من مختلف دول العالم.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
11:02 PM

الدراج الإسباني جوزيف بيتالو يتوَّج بلقب بطولة الدراجات الصحراوية "تيتان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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تُوِّج الدراج الإسباني جوزيف بيتالو بلقب بطولة الدراجات الصحراوية "تيتان" بنسختها الخامسة عشرة التي أُقيمت بمنطقة حائل ضمن موسم حائل 2019م؛ إذ جاء بالمركز الأول في الترتيب العام في ختام الجولة الرابعة (الأخيرة) بزمن 13.33.42، وحل ثانيًا مواطنه الإسباني جولين زيبرو بزمن 13:37:12، فيما جاء الإسباني أوسكار بيجول في المركز الثالث بزمن 13:51:36.

وجاءت بقية نتائج الترتيب العام على النحو الآتي:

المركز الرابع: أوريول كولوم

المركز الخامس: جوزي لويس قوميز

المركز السادس: تشافي فيقو

المركز السابع: إيميلو جوزي فيردو

المركز الثامن: تشافي بينيت

المركز التاسع: جينيز لوبيز

المركز العاشر: تشافير دياز

وشهدت الجولة الرابعة (الأخيرة) تنافسًا قويًّا بين المتسابقين بعد أن قطعوا مسافة 69 كم في مسار شديد الوعورة، تنوع بين مسارات صخرية ورملية في وسط سلسلة جبال أجا. وحقق الدراج جوزيه لويس قوميز المركز الأول للجولة الرابعة بزمن 2.11.17، وحقق الدراج جولين زيبرو المركز الثاني بزمن 2.11.31، وجاء جوزيف بيتالو ثالثًا بزمن 2.11.32.

يُشار إلى أن حائل استضافت السباق على مدى أربعة أيام في مسافة إجمالية تبلغ 366 كلم، بمشاركة نحو 150 متسابقًا من مختلف دول العالم.

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