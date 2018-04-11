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إعادة 145 سعودياً من جمهورية موريشيوس.. الطائرة أقلعت متجهة للوطن

بمتابعة من "الخارجية" وجهود من القنصلية

أقلعت من جمهورية موريشيوس، مساء اليوم السبت، الطائرة التي تقلّ جميع المواطنين السعوديين العالقين في الجمهورية، والبالغ عددهم 145، متجهةً إلى الوطن.

وتأتي إعادة السعوديين إلى المملكة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي العهد حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو وزير الخارجية.

وكانت القنصلية السعودية في موريشيوس قد قدمت الاستضافة والرعاية للمواطن السعودي في الجمهورية بالشكل اللائق على كل المستويات، بمتابعة من منسوبي القنصلية السعودية في موريشيوس.

موريشيوس وزارة الخارجية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة 145 سعودياً من جمهورية موريشيوس.. الطائرة أقلعت متجهة للوطن
سبق

أقلعت من جمهورية موريشيوس، مساء اليوم السبت، الطائرة التي تقلّ جميع المواطنين السعوديين العالقين في الجمهورية، والبالغ عددهم 145، متجهةً إلى الوطن.

وتأتي إعادة السعوديين إلى المملكة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي العهد حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو وزير الخارجية.

وكانت القنصلية السعودية في موريشيوس قد قدمت الاستضافة والرعاية للمواطن السعودي في الجمهورية بالشكل اللائق على كل المستويات، بمتابعة من منسوبي القنصلية السعودية في موريشيوس.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
06:07 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:11 PM

إعادة 145 سعودياً من جمهورية موريشيوس.. الطائرة أقلعت متجهة للوطن

بمتابعة من "الخارجية" وجهود من القنصلية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
13,351

أقلعت من جمهورية موريشيوس، مساء اليوم السبت، الطائرة التي تقلّ جميع المواطنين السعوديين العالقين في الجمهورية، والبالغ عددهم 145، متجهةً إلى الوطن.

وتأتي إعادة السعوديين إلى المملكة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي العهد حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو وزير الخارجية.

وكانت القنصلية السعودية في موريشيوس قد قدمت الاستضافة والرعاية للمواطن السعودي في الجمهورية بالشكل اللائق على كل المستويات، بمتابعة من منسوبي القنصلية السعودية في موريشيوس.

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