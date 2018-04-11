إعادة 145 سعودياً من جمهورية موريشيوس.. الطائرة أقلعت متجهة للوطن

بمتابعة من "الخارجية" وجهود من القنصلية

أقلعت من جمهورية موريشيوس، مساء اليوم السبت، الطائرة التي تقلّ جميع المواطنين السعوديين العالقين في الجمهورية، والبالغ عددهم 145، متجهةً إلى الوطن.

وتأتي إعادة السعوديين إلى المملكة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي العهد حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو وزير الخارجية.

وكانت القنصلية السعودية في موريشيوس قد قدمت الاستضافة والرعاية للمواطن السعودي في الجمهورية بالشكل اللائق على كل المستويات، بمتابعة من منسوبي القنصلية السعودية في موريشيوس.