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"الصحة العالمية": تعطل علاج الأمراض غير المعدية منذ بدء جائحة "كوفيد - 19"

دعت الدول للاستعداد لاستئناف خدمات التشخيص والوقاية وعلاج "غير السارية"

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم أن خدمات الوقاية والعلاج من الأمراض غير المعدية تعطلت بشدة منذ بدء جائحة كوفيد 19، خاصة في البلدان منخفضة الدخل، وذلك

بعد أن أجرت مسحاً على 155 دولة .

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في تصريح صحفي: نتائج هذا المسح مثيرة للقلق، حيث لم يتلق الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون لعلاج أمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري الخدمات الصحية والأدوية التي يحتاجونها منذ بدء الجائحة، ونؤكد ضرورة إيجاد الطرق لضمان استمرار الخدمات الأساسية للأمراض غير السارية مع محاربة كورونا.

وأشار إلى أن الاستنتاج الرئيس من المسح هو أن الخدمات الصحية تعطلت في 53 بلدًا شملها المسح أي أكثر من نصف البلدان، كما نوه بأن 93 بلدًا أعادت تعيين العاملين الصحيين في مجال الأمراض غير السارية لدعم "كوفيد - 19".

من جهتها، أكدت مديرة قسم الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية الدكتورة بنتي ميكلسن أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن نعرف الآثار التي ترتبت على اضطراب خدمات الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير السارية.

وذكّرت الدول بضرورة الاستعداد لاستئناف خدمات التشخيص والوقاية وعلاج الأمراض غير السارية .

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"الصحة العالمية": تعطل علاج الأمراض غير المعدية منذ بدء جائحة "كوفيد - 19"
سبق

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم أن خدمات الوقاية والعلاج من الأمراض غير المعدية تعطلت بشدة منذ بدء جائحة كوفيد 19، خاصة في البلدان منخفضة الدخل، وذلك

بعد أن أجرت مسحاً على 155 دولة .

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في تصريح صحفي: نتائج هذا المسح مثيرة للقلق، حيث لم يتلق الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون لعلاج أمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري الخدمات الصحية والأدوية التي يحتاجونها منذ بدء الجائحة، ونؤكد ضرورة إيجاد الطرق لضمان استمرار الخدمات الأساسية للأمراض غير السارية مع محاربة كورونا.

وأشار إلى أن الاستنتاج الرئيس من المسح هو أن الخدمات الصحية تعطلت في 53 بلدًا شملها المسح أي أكثر من نصف البلدان، كما نوه بأن 93 بلدًا أعادت تعيين العاملين الصحيين في مجال الأمراض غير السارية لدعم "كوفيد - 19".

من جهتها، أكدت مديرة قسم الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية الدكتورة بنتي ميكلسن أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن نعرف الآثار التي ترتبت على اضطراب خدمات الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير السارية.

وذكّرت الدول بضرورة الاستعداد لاستئناف خدمات التشخيص والوقاية وعلاج الأمراض غير السارية .

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:18 PM

"الصحة العالمية": تعطل علاج الأمراض غير المعدية منذ بدء جائحة "كوفيد - 19"

دعت الدول للاستعداد لاستئناف خدمات التشخيص والوقاية وعلاج "غير السارية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم أن خدمات الوقاية والعلاج من الأمراض غير المعدية تعطلت بشدة منذ بدء جائحة كوفيد 19، خاصة في البلدان منخفضة الدخل، وذلك

بعد أن أجرت مسحاً على 155 دولة .

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في تصريح صحفي: نتائج هذا المسح مثيرة للقلق، حيث لم يتلق الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون لعلاج أمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري الخدمات الصحية والأدوية التي يحتاجونها منذ بدء الجائحة، ونؤكد ضرورة إيجاد الطرق لضمان استمرار الخدمات الأساسية للأمراض غير السارية مع محاربة كورونا.

وأشار إلى أن الاستنتاج الرئيس من المسح هو أن الخدمات الصحية تعطلت في 53 بلدًا شملها المسح أي أكثر من نصف البلدان، كما نوه بأن 93 بلدًا أعادت تعيين العاملين الصحيين في مجال الأمراض غير السارية لدعم "كوفيد - 19".

من جهتها، أكدت مديرة قسم الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية الدكتورة بنتي ميكلسن أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن نعرف الآثار التي ترتبت على اضطراب خدمات الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير السارية.

وذكّرت الدول بضرورة الاستعداد لاستئناف خدمات التشخيص والوقاية وعلاج الأمراض غير السارية .

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