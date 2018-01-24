النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المونتاج في التربية الخاصة.. جائزة "محمد بن صالح" تذهب لطالب "الثقافة"

"تعليم الطائف" يهنئ على الإنجاز.. و"الزيدي": الفضل بعد الله لوالدي ومدرستي

هنّأ مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، الطالب "عبدالكريم بن حمد الزايدي"، طالب الصف السادس بابتدائية الثقافة، ضمن (برنامج الدمج- عوق بصري)، بمناسبة حصوله على جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع، فرع "تصميم وعمل مونتاج فيديو في التربية الخاصة" للدورة الخامسة عشرة، للعام الدراسي 1439- 1440هـ.

وشكر الطالب "عبدالكريم الزايدي" مديرَ التعليم على حرصه واهتمامه بالمبدعين ودعمهم والوقوف بجانبهم؛ فيما عبّر عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة، وقال: "هذه الجائزة تمثل لي الشيء الكثير في حياتي المستقبلية، وتعتبر بداية الحياة العملية لصناعة المستقبل".

وأكد أنه سوف يستفيد من هذه الجائزة في تطوير قدراته على إنتاج وتصميم الأفلام؛ خاصةً أن الإنتاج والتصميم مجال واسع ورحب للإبداع العلمي؛ مبيناً أن الفضل بعد الله في حصوله على هذه الجائزة يرجع لوالده، ولقائد المدرسة، وجميع معلميها وحرصهم على حصوله على هذه الجائزة.

وشكر "الزايدي" معلم التربية الخاصة عمر العبادي، على دعمه وتشجيعه له منذ البداية، والخطط التي قُدّمت من قِبَل المدرسة والمعلمين لحين استكمال دراسة تلك المراحل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المونتاج في التربية الخاصة.. جائزة "محمد بن صالح" تذهب لطالب "الثقافة"
سبق

هنّأ مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، الطالب "عبدالكريم بن حمد الزايدي"، طالب الصف السادس بابتدائية الثقافة، ضمن (برنامج الدمج- عوق بصري)، بمناسبة حصوله على جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع، فرع "تصميم وعمل مونتاج فيديو في التربية الخاصة" للدورة الخامسة عشرة، للعام الدراسي 1439- 1440هـ.

وشكر الطالب "عبدالكريم الزايدي" مديرَ التعليم على حرصه واهتمامه بالمبدعين ودعمهم والوقوف بجانبهم؛ فيما عبّر عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة، وقال: "هذه الجائزة تمثل لي الشيء الكثير في حياتي المستقبلية، وتعتبر بداية الحياة العملية لصناعة المستقبل".

وأكد أنه سوف يستفيد من هذه الجائزة في تطوير قدراته على إنتاج وتصميم الأفلام؛ خاصةً أن الإنتاج والتصميم مجال واسع ورحب للإبداع العلمي؛ مبيناً أن الفضل بعد الله في حصوله على هذه الجائزة يرجع لوالده، ولقائد المدرسة، وجميع معلميها وحرصهم على حصوله على هذه الجائزة.

وشكر "الزايدي" معلم التربية الخاصة عمر العبادي، على دعمه وتشجيعه له منذ البداية، والخطط التي قُدّمت من قِبَل المدرسة والمعلمين لحين استكمال دراسة تلك المراحل.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
12:23 PM

المونتاج في التربية الخاصة.. جائزة "محمد بن صالح" تذهب لطالب "الثقافة"

"تعليم الطائف" يهنئ على الإنجاز.. و"الزيدي": الفضل بعد الله لوالدي ومدرستي

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
494

هنّأ مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، الطالب "عبدالكريم بن حمد الزايدي"، طالب الصف السادس بابتدائية الثقافة، ضمن (برنامج الدمج- عوق بصري)، بمناسبة حصوله على جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع، فرع "تصميم وعمل مونتاج فيديو في التربية الخاصة" للدورة الخامسة عشرة، للعام الدراسي 1439- 1440هـ.

وشكر الطالب "عبدالكريم الزايدي" مديرَ التعليم على حرصه واهتمامه بالمبدعين ودعمهم والوقوف بجانبهم؛ فيما عبّر عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة، وقال: "هذه الجائزة تمثل لي الشيء الكثير في حياتي المستقبلية، وتعتبر بداية الحياة العملية لصناعة المستقبل".

وأكد أنه سوف يستفيد من هذه الجائزة في تطوير قدراته على إنتاج وتصميم الأفلام؛ خاصةً أن الإنتاج والتصميم مجال واسع ورحب للإبداع العلمي؛ مبيناً أن الفضل بعد الله في حصوله على هذه الجائزة يرجع لوالده، ولقائد المدرسة، وجميع معلميها وحرصهم على حصوله على هذه الجائزة.

وشكر "الزايدي" معلم التربية الخاصة عمر العبادي، على دعمه وتشجيعه له منذ البداية، والخطط التي قُدّمت من قِبَل المدرسة والمعلمين لحين استكمال دراسة تلك المراحل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,727
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,407
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,605
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,540

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة