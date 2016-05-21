قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الأحد إنه يوصي بخفض مخزونات النفط، وإن إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم.
وقال الفالح للصحفيين ”الموقف بشكل عام دقيق في سوق النفط“.
رويترز: "الفالح" يوصي بخفض مخزونات النفط
وزير الطاقة: إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم
قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الأحد إنه يوصي بخفض مخزونات النفط، وإن إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم.
وقال الفالح للصحفيين ”الموقف بشكل عام دقيق في سوق النفط“.
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رويترز: "الفالح" يوصي بخفض مخزونات النفطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-19
قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الأحد إنه يوصي بخفض مخزونات النفط، وإن إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:19 PM
رويترز: "الفالح" يوصي بخفض مخزونات النفط
وزير الطاقة: إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم
قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الأحد إنه يوصي بخفض مخزونات النفط، وإن إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم.
وقال الفالح للصحفيين ”الموقف بشكل عام دقيق في سوق النفط“.
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