هل الغرغرة بالماء مع الملح تقي من كورونا؟ باحث لـ"سبق": مجرد افتراضات!

قال: لا يمكن نفيها أو إثباتها إلا بالأبحاث العلمية

أكد باحث مختص في مجال كورونا أن ما نُشر عبر موقع The health site حول فعالية الغرغرة بالماء الدافئ والملح والخل ضد فيروس كورونا؛ لم يثبت علميًا، مشيرًا إلى أنها مجرد افتراضات بحاجة إلى إثبات علمي في المختبرات البحثية، مبينًا أن هناك تقريبًا ثلاث أوراق علمية أثبتت قوة الفيروس في التمكن من مناطق العدوى الأولية: الجيوب الأنفية والحلق والغدد اللعابية.

وتفصيلاً، قال الدكتور بندر العصيمي ‏الباحث في مجال كورونا، لـ"سبق"، إن فيروس كورونا يدخل عن طريق الفم إلى الحلق، أو عن طريق الأنف إلى الجيوب الأنفية، ويبقى هناك لفترة غير معلومة، قد تكون ساعات وقد تمتد لأيام، لافتًا إلى أنها فترة الحضانة، والتي تمتد لخمسة أيام قبل ظهور الأعراض، حيث يتكاثر فيها الفيروس بشكل مبدئي، إلى أن ينزل للجهاز التنفسي السفلي.

وتابع: "بالطريق نفسه لا يعرف متى ينزل الفيروس للجهاز التنفسي، ويستمر في التكاثر حتى يصل إلى مرحلة التمكن من إحداث المرض، ثم تبدأ الأعراض بالظهور، ويكون المصاب ناقلاً للعدوى لشخص آخر"، مشيرًا إلى أن اللعاب والمخاط والإفرازات التنفسية كلها قادرة على نقل العدوى.

وأضاف "العصيمي": "‏من غير المؤكد مقدرة الشخص على التخلص من الفيروس عن طريق الغرغرة بالماء وتنظيف الأنف، من الصعب جدًا الجزم بذلك، هناك تقريبًا ثلاث أوراق علمية أثبتت قوة الفيروس في التمكن من مناطق العدوى الأولية (الجيوب الأنفية والحلق، بل والغدد اللعابية)، واستمرار وجود الفيروس في العينات المأخوذة من هذه المناطق حتى قبل ظهور الأعراض وقبل نزول الفيروس إلى الرئتين".

وأوضح أن ‏"فعالية الملح والخل أيضًا ضد فيروس كورونا، والذي أصاب الآلاف حتى الآن، مجرد افتراضات بحاجة إلى إثبات علمي في المختبرات البحثية، ولا يمكن نفيها أو إثباتها إلا بالأبحاث العلمية".

وكان موقع The health site كشف أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يجعل الشخص في أمان من الإصابة بفيروس كورونا، بجانب تجنب تناول الآيس كريم، وأي طعام بارد آخر، وقال إن الغرغرة بالماء الدافئ والملح، سيقتل الجراثيم الموجودة في اللوزتين، ويمنعها من الوصول إلى الرئتين.