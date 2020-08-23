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تعليم المدينة المنورة ينفذ 56 برنامجاً للتدريب على "التعليم الإلكتروني"

غدًا.. ويستهدف قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات

تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة غداً، 56 برنامجاً لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي".
ويستهدف البرنامج الذي يقدمه المدربون والمدربات المركزيون, قادةَ المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، ويبثّ عن بعد عبر منصة "zoom" الإلكترونية.

الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم المدينة المنورة ينفذ 56 برنامجاً للتدريب على "التعليم الإلكتروني"
سبق

تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة غداً، 56 برنامجاً لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي".
ويستهدف البرنامج الذي يقدمه المدربون والمدربات المركزيون, قادةَ المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، ويبثّ عن بعد عبر منصة "zoom" الإلكترونية.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
02:42 PM

تعليم المدينة المنورة ينفذ 56 برنامجاً للتدريب على "التعليم الإلكتروني"

غدًا.. ويستهدف قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة غداً، 56 برنامجاً لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي".
ويستهدف البرنامج الذي يقدمه المدربون والمدربات المركزيون, قادةَ المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، ويبثّ عن بعد عبر منصة "zoom" الإلكترونية.

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